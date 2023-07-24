Чемпион и финалист ЧМ-2018. С кем сыграет "Астана" в случае прохода "Динамо" в ЛЧ?

Столичной "Астане" не позавидуешь, ведь не успели сине-желтые настроиться на матч с крепкими соперниками из загребского "Динамо", как жеребьевка подготовила чемпионам Казахстана новый сюрприз. В случае прохода в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов клуб сыграет с лучшей командой Греции - афинским АЕКом. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о самых известных футболистах в составе этого клуба.

Желто-черные оформили золотой дубль в прошедшем сезоне, выиграв и чемпионат, и кубок. В следующем году клуб отпразднует свое столетие, поэтому команда постарается приложить все усилия, чтобы пробиться в групповую стадию еврокубков. Пять лет назад АЕК уже пробивался в группу ЛЧ, и тогда клуб тоже начинал с третьего раунда квалификации. Они выступали в квартете с "Баварией", "Бенфикой" и "Аяксом", но проиграли все шесть матчей.

За всю историю АЕК 13 раз становился чемпионом Греции, 16 раз выигрывал кубок страны, а в еврокубках лучшим достижением является выход в четвертьфинал Кубка европейских чемпионов (ныне - ЛЧ) в 1969-м. С казахстанскими клубами афиняне ни разу не встречались.

В текущем составе АЕКа есть сразу несколько звезд с громкими именами. Давайте по порядку.

Мият Гачинович (Сербия, 28 лет)

Атакующий полузащитник известен выступлениями за сборную Сербии (23 матча, два гола), а также в составах франкфуртского "Айнтрахта" и "Хоффенхайма". В январе прошлого года Гачинович оказался в Греции, отправившись в аренду в "Панатинаикос", а спустя полгода его за миллион евро выкупил АЕК.

На счету футболиста 143 матча и три гола в немецкой Бундеслиге. Кстати, в Лиге чемпионов Мият ни разу не играл, зато имеет на счету 34 матча, четыре гола и девять ассистов в Лиге Европы.

Отметим, что в сборную Сербии Гачинович не вызывается на протяжении почти трех лет.

Нордин Амбарат (Марокко, 36 лет)

Известный марокканский вингер, который выступал в составе саудовского "Аль-Насра" еще до того, как это стало мейнстримом. На счету Амрабата 63 матча и семь голов в футболке сборной Марокко, а также участие на ЧМ-2018. Кроме того, он является старшим братом полузащитника "Фиорентины" Софьяна Амбарата.

За свою карьеру Нордин защищал цвета многих клубов, включая ПСВ, "Галатасарай", "Малагу" и "Уотфорд". Он никогда не играл за самые топовые команды, но был на виду в сильнейших чемпионатах Европы. В АПЛ он провел 44 матча, а в Ла Лиге к 89 играм добавил десять голов. Еще 27 встреч он провел в еврокубках, 18 из которых - в Лиге чемпионов за "Галатасарай" и ПСВ.

Джибриль Сидибе (Франция, 30 лет)

Чемпион мира-2018 в составе сборной Франции сбавил обороты в достаточно молодом возрасте. Но еще несколько лет назад можно было сказать, что Сидибе подает большие надежды. Крайний защитник засветился в "Монако", куда перебрался летом 2016-го. В первом же сезоне он помог команде добраться до полуфинала ЛЧ.

В 2019-м его на сезон отправляли в аренду в "Эвертон", а в сентябре прошлого года он на правах свободного агента перешел в АЕК. За сборную Франции защитник провел 18 матчей, причем последний из них состоялся на триумфальном ЧМ-2018. Тогда Джибриль вышел на поле лишь в одной игре - в групповой стадии против Дании (0:0).

На счету Сидибе более 200 матчей во французской Лиге 1, а также 25 выходов на поле в рамках АПЛ. В Лиге чемпионов он отыграл 26 игр, в которых отметился двумя голами и ассистом.

Домагой Вида (Хорватия, 34 года)

Опытнейший хорватский защитник, который был частью своей сборной на трех чемпионатах Европы (2012, 2016, 2020) и трех чемпионатах мира (2014, 2018, 2022). Самые яркие воспоминания с футболистом, проведшим 101 матч за шашечных, наверняка связаны с ЧМ-2018, где сборная добралась до финала.

Именно его гол вывел Хорватию вперед в четвертьфинале с Россией в овертайме (2:2, 6:5 - пен), а ведь он еще отметился точным ударом в серии послематчевых пенальти. А в финале мирового первенства Вида сделал голевую передачу на Ивана Перишича, когда тот сравнял счет в первом тайме (2:4).

На клубном уровне Вида успел поиграть за такие клубы, как немецкий "Байер", загребское и киевское "Динамо", а также турецкий "Бешикташ". Прошлым летом Домагой на правах свободного агента присоединился к АЕКу и помог клубу оформить золотой дубль.

Все эти футболисты уже давно прошли свой пик, но громкое имя и достижения у них не отберет никто. Однако чтобы встретиться с ними, "Астане" сначала нужно пройти загребское "Динамо", где хватает своих звезд в составе.

Если же "Астана" на сумеет справиться с хорватами, то сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги Европы с проигравшим из пары "Лудогорец" (Болгария) - "Олимпия" (Словения). Любопытно, что в составе первых выступает бывший футболист "Астаны" Дорин Ротариу. Румынский вингер последний сезон провел как раз в Афинах, но в составе другого клуба - "Атромитоса". Но теперь вернулся в Болгарию после истечения арендного соглашения.

За "Астану" Ротариу играл с 2019 по 2021 годы. Провел 64 матча во всех турнирах, забив десять голов и раздав восемь ассистов. Впрочем, еще неясно, нужен ли футболист тренерскому штабу "Лудогорца". Не исключено, что он будет продан или вновь отдан в аренду.

Напомним, что матчи с загребским "Динамо" во втором раунде квалификации пройдут 25 июля в Загребе и 2 августа в Астане.

Фото: Sportnewsafrica.com (1), ФК АЕК (2-5), ФК "Астана" (6)©️

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