Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Англия Германия Женский футбол Испания Италия Казахстан(футбол) Лига Европы Лига конференций Лига чемпионов Мировой футбол Россия Сборные Франция
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол

Автор:

Комментарии

Чемпион и финалист ЧМ-2018. С кем сыграет "Астана" в случае прохода "Динамо" в ЛЧ?

Чемпион и финалист ЧМ-2018. С кем сыграет "Астана" в случае прохода "Динамо" в ЛЧ?
©FIFA World Cup

Столичной "Астане" не позавидуешь, ведь не успели сине-желтые настроиться на матч с крепкими соперниками из загребского "Динамо", как жеребьевка подготовила чемпионам Казахстана новый сюрприз. В случае прохода в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов клуб сыграет с лучшей командой Греции - афинским АЕКом. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о самых известных футболистах в составе этого клуба.

Желто-черные оформили золотой дубль в прошедшем сезоне, выиграв и чемпионат, и кубок. В следующем году клуб отпразднует свое столетие, поэтому команда постарается приложить все усилия, чтобы пробиться в групповую стадию еврокубков. Пять лет назад АЕК уже пробивался в группу ЛЧ, и тогда клуб тоже начинал с третьего раунда квалификации. Они выступали в квартете с "Баварией", "Бенфикой" и "Аяксом", но проиграли все шесть матчей.

За всю историю АЕК 13 раз становился чемпионом Греции, 16 раз выигрывал кубок страны, а в еврокубках лучшим достижением является выход в четвертьфинал Кубка европейских чемпионов (ныне - ЛЧ) в 1969-м. С казахстанскими клубами афиняне ни разу не встречались.

В текущем составе АЕКа есть сразу несколько звезд с громкими именами. Давайте по порядку.

Мият Гачинович (Сербия, 28 лет)

Атакующий полузащитник известен выступлениями за сборную Сербии (23 матча, два гола), а также в составах франкфуртского "Айнтрахта" и "Хоффенхайма". В январе прошлого года Гачинович оказался в Греции, отправившись в аренду в "Панатинаикос", а спустя полгода его за миллион евро выкупил АЕК.

На счету футболиста 143 матча и три гола в немецкой Бундеслиге. Кстати, в Лиге чемпионов Мият ни разу не играл, зато имеет на счету 34 матча, четыре гола и девять ассистов в Лиге Европы

Отметим, что в сборную Сербии Гачинович не вызывается на протяжении почти трех лет. 

Нордин Амбарат (Марокко, 36 лет)

Известный марокканский вингер, который выступал в составе саудовского "Аль-Насра" еще до того, как это стало мейнстримом. На счету Амрабата 63 матча и семь голов в футболке сборной Марокко, а также участие на ЧМ-2018. Кроме того, он является старшим братом полузащитника "Фиорентины" Софьяна Амбарата.

За свою карьеру Нордин защищал цвета многих клубов, включая ПСВ, "Галатасарай", "Малагу" и "Уотфорд". Он никогда не играл за самые топовые команды, но был на виду в сильнейших чемпионатах Европы. В АПЛ он провел 44 матча, а в Ла Лиге к 89 играм добавил десять голов. Еще 27 встреч он провел в еврокубках, 18 из которых - в Лиге чемпионов за "Галатасарай" и ПСВ.

Джибриль Сидибе (Франция, 30 лет)

Чемпион мира-2018 в составе сборной Франции сбавил обороты в достаточно молодом возрасте. Но еще несколько лет назад можно было сказать, что Сидибе подает большие надежды. Крайний защитник засветился в "Монако", куда перебрался летом 2016-го. В первом же сезоне он помог команде добраться до полуфинала ЛЧ.

В 2019-м его на сезон отправляли в аренду в "Эвертон", а в сентябре прошлого года он на правах свободного агента перешел в АЕК. За сборную Франции защитник провел 18 матчей, причем последний из них состоялся на триумфальном ЧМ-2018. Тогда Джибриль вышел на поле лишь в одной игре - в групповой стадии против Дании (0:0).

На счету Сидибе более 200 матчей во французской Лиге 1, а также 25 выходов на поле в рамках АПЛ. В Лиге чемпионов он отыграл 26 игр, в которых отметился двумя голами и ассистом. 

Домагой Вида (Хорватия, 34 года)

Опытнейший хорватский защитник, который был частью своей сборной на трех чемпионатах Европы (2012, 2016, 2020) и трех чемпионатах мира (2014, 2018, 2022). Самые яркие воспоминания с футболистом, проведшим 101 матч за шашечных, наверняка связаны с ЧМ-2018, где сборная добралась до финала.

Именно его гол вывел Хорватию вперед в четвертьфинале с Россией в овертайме (2:2, 6:5 - пен), а ведь он еще отметился точным ударом в серии послематчевых пенальти. А в финале мирового первенства Вида сделал голевую передачу на Ивана Перишича, когда тот сравнял счет в первом тайме (2:4).

На клубном уровне Вида успел поиграть за такие клубы, как немецкий "Байер", загребское и киевское "Динамо", а также турецкий "Бешикташ". Прошлым летом Домагой на правах свободного агента присоединился к АЕКу и помог клубу оформить золотой дубль.

Все эти футболисты уже давно прошли свой пик, но громкое имя и достижения у них не отберет никто. Однако чтобы встретиться с ними, "Астане" сначала нужно пройти загребское "Динамо", где хватает своих звезд в составе. 

Если же "Астана" на сумеет справиться с хорватами, то сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги Европы с проигравшим из пары "Лудогорец" (Болгария) - "Олимпия" (Словения). Любопытно, что в составе первых выступает бывший футболист "Астаны" Дорин Ротариу. Румынский вингер последний сезон провел как раз в Афинах, но в составе другого клуба - "Атромитоса". Но теперь вернулся в Болгарию после истечения арендного соглашения.

За "Астану" Ротариу играл с 2019 по 2021 годы. Провел 64 матча во всех турнирах, забив десять голов и раздав восемь ассистов. Впрочем, еще неясно, нужен ли футболист тренерскому штабу "Лудогорца". Не исключено, что он будет продан или вновь отдан в аренду. 

Напомним, что матчи с загребским "Динамо" во втором раунде квалификации пройдут 25 июля в Загребе и 2 августа в Астане. 

Фото: Sportnewsafrica.com (1), ФК АЕК (2-5), ФК "Астана" (6)©️

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Футбол Лига чемпионов Лига Европы Астана ФК Казахстан Бавария Бундеслига ЧМ-2018 по футболу АПЛ Ла Лига Монако ФК Динамо Киев

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 20:26
Футбол
©FIFA World Cup Чемпион и финалист ЧМ-2018. С кем сыграет "Астана" в случае прохода "Динамо" в ЛЧ?
Сегодня , 17:32
Футбол
©ФК "Тобол" Российский футболист покинул "Тобол"
Сегодня , 13:27
Футбол
©ФК "Зенит" Пора менять клуб? С каким кошмаром столкнулся Алип в составе "Зенита"
Сегодня , 12:21
Футбол
©ФК "Астана" "Атырау" не стал идти нам навстречу". Хамитжанов - об "Астане" в Лиге чемпионов и потере лидера
Сегодня , 11:03
Футбол
©ФК "Тобол" Необязательно быть основным. Топ-5 эффективных бомбардиров КПЛ-2023
22 июля, 23:58
Футбол
©ФК "Базель" Еврокубковый соперник "Тобола" неудачно начал новый сезон
22 июля, 23:00
Футбол
©ФК "Ордабасы" "Ордабасы" вырвал победу на последних минутах и оторвался от "Астаны"
22 июля, 21:58
Футбол
©ФК "Актобе" "Актобе" одержал третью победу подряд и сократил отставание от лидеров
22 июля, 21:30
Футбол
©Everything Barca Защитник "Барселоны" нашел себе новый клуб
22 июля, 20:55
Футбол
©ФК "Астана" "Астана" неожиданно оступилась дома и потеряла очки в КПЛ
22 июля, 20:15
Футбол
©ФК "Зенит" Клуб Алипа стартовал с победы в новом сезоне РПЛ
22 июля, 20:00
Футбол
©ФК "Жетысу" "Жетысу" и "Аксу" не выявили победителя в матче КПЛ
22 июля, 19:30
Футбол
©ФИФА Есть третья страна. Известны подробности "заявки" Казахстана на проведение ЧМ-2034
22 июля, 19:00
Футбол
©ПФК ЦСКА Историческое событие произошло в матче ЦСКА с участием Зайнутдинова
22 июля, 18:30
Футбол
©ФК "Женис" Вратарь казахстанского клуба продолжит карьеру в российском медиафутболе
22 июля, 18:00
Футбол
©ПФК ЦСКА Матч ЦСКА с участием Зайнутдинова завершился сенсацией
22 июля, 17:00
Футбол
©ФК ПСЖ Останется в Европе, но без ЛЧ? Стал известен претендент на покупку Мбаппе
22 июля, 16:00
Футбол
©YouTube/MGVideos Казахстанский клуб подписал легионера из Европы
21 июля, 18:01
Футбол
©ФК "Кайрат" Уже проходили "Тобол" и огорчали "Кайрат". Чем запомнился "Базель" казахстанским фанатам
21 июля, 15:50
Футбол
©uefa.com От киевского "Динамо" до Евро-2020. "Ордабасы" совершил главный трансфер лета в КПЛ
21 июля, 13:41
Футбол
©ФК "Актобе" В "Торпедо" не верили, но оно выцарапало путевку в следующий этап и сыграет с "Актобе". Что нас ждет в ЛК?
21 июля, 12:39
Футбол
©КФФ Аймбетов готов продолжить карьеру в чемпионате Турции
20 июля, 16:29
Футбол
©ФК "Кайрат" В "Кайрате" раскрывают "казахского Холанда": он вытеснил Шушеначева и заинтересовал "Локомотив"
20 июля, 16:12
Футбол
©ФК "Астана" "Астана" сыграет с хорватским клубом в ЛЧ. Почему для Томасова это кошмар, а не радость?
20 июля, 15:20
Футбол
©ФК "Тобол" Радость фанатов и путь к громкому реваншу. Что ждет "Тобол" в ответном матче Лиги конференций с "Хонкой"
20 июля, 12:47
Футбол
©ФК "Кайрат" Полузащитник "Кайрата" заинтересовал российские клубы
20 июля, 12:22
Футбол
©ФК "Астана" Снова в ЛЧ спустя 5 лет. Как поменялись составы "Астаны" и загребского "Динамо" за это время?
19 июля, 17:10
Футбол
©ФК "Астана" Триумфы "Актобе" и красивый гол Федина. Как казахстанские клубы играли в Грузии в еврокубках
19 июля, 12:23
Футбол
©ФК "Астана" "Динамо" против "Астаны": что ждет чемпионов Казахстана в случае победы или поражения
18 июля, 14:02
Футбол
©ФК "Кайрат" Слухи об РПЛ или дисциплина? Молодой талант "Кайрата" вновь отстранен от основы

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus