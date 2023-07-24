Определился потенциальный соперник "Астаны" в квалификации Лиги Европы

Определились потенциальные соперники "Астаны" в квалификации Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Столичный клуб дошел до второго квалификационного раунда турнира, где сыграет с загребским "Динамо". Первый матч между командами состоится в ночь с 25 на 26 июля в Загребе, а ответная игра пройдет 2 августа в Астане.

В случае неудачи в двухматчевом противостоянии с "Динамо" команда Григория Бабаяна продолжит еврокубковую кампанию в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Соперником чемпиона Казахстана будет проигравший в паре "Лудогорец" (Болгария) - "Олимпия" (Словения).

Напомним, что в случае продолжения борьбы в Лиге чемпионов, "Астана" в третьем раунде квалификации сыграет с греческим АЕКом.