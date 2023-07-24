"Астана" узнала потенциального соперника в Лиге чемпионов

Определились потенциальные соперники "Астаны" по квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Столичный клуб дошел до второго квалификационного раунда турнира, где сыграет с загребским "Динамо". Первый матч между командами состоится в ночь с 25 на 26 июля в Загребе, а ответная игра пройдет 2 августа в Астане.

В случае выхода в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов столичный клуб сыграет с греческим АЕКом.

Первые матчи третьего раунда ЛЧ пройдут 8-9 августа, а ответные – 15 августа.

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