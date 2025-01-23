Футбол
Сегодня 21:26

"Челси" увел у "Байера" и других грандов 16-летнего таланта "Кайрата"

©instagram.com/d.satpayev

Стали известны клубы, которые претендовали на молодого игрока "Кайрата" Дастана Сатпаева, собирающегося перейти в "Челси", передают Vesti.kz.  

По информации Ивана Карпова, на Сатпаева претендовали многие клубы, среди которых "РБ Зальцбург", "Байер", "Бенфика" и "Реал Сосьедад". Однако "Челси" оказался настойчивее всех в желании видеть Дастана у себя в команде.

Ранее стало известно, что "Челси" заплатит за Сатпаева рекордную сумму для казахстанского футбола.

16-летний талант из Казахстана переходит в "Челси": сразу в основу или дубль?

Напомним, казахстанец ездил на просмотр в лондонский клуб в ноябре 2024 года.

В прошлом сезоне Сатпаев забил 19 голов и отдал шесть голевых передач в 12 матчах за "Кайрат" (U-18) в QJ League и по голу забил в игре юношеской Лиги чемпионов и в матче первой лиги за "Кайрат-Жастар". В юношеской сборной Казахстана Дастан провел десять игр и отметился четырьмя забитыми мячами.

Еще Сатпаев является капитаном национальной команды до 17 лет.

Cтало известно решение "Челси" по 16-летнему таланту из Казахстана

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →