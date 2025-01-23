"Челси" увел у "Байера" и других грандов 16-летнего таланта "Кайрата"

Стали известны клубы, которые претендовали на молодого игрока "Кайрата" Дастана Сатпаева, собирающегося перейти в "Челси", передают Vesti.kz.

По информации Ивана Карпова, на Сатпаева претендовали многие клубы, среди которых "РБ Зальцбург", "Байер", "Бенфика" и "Реал Сосьедад". Однако "Челси" оказался настойчивее всех в желании видеть Дастана у себя в команде.

Ранее стало известно, что "Челси" заплатит за Сатпаева рекордную сумму для казахстанского футбола.

16-летний талант из Казахстана переходит в "Челси": сразу в основу или дубль?

Напомним, казахстанец ездил на просмотр в лондонский клуб в ноябре 2024 года.

В прошлом сезоне Сатпаев забил 19 голов и отдал шесть голевых передач в 12 матчах за "Кайрат" (U-18) в QJ League и по голу забил в игре юношеской Лиги чемпионов и в матче первой лиги за "Кайрат-Жастар". В юношеской сборной Казахстана Дастан провел десять игр и отметился четырьмя забитыми мячами.

Еще Сатпаев является капитаном национальной команды до 17 лет.

Cтало известно решение "Челси" по 16-летнему таланту из Казахстана