"Барселона" проиграла второй матч подряд в Ла Лиге

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Сегодня 08:20
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"Барселона" потерпела второе поражение подряд в ранге чемпиона Испании по футболу. На этот раз каталонцы уступили "Вальядолиду" в рамках 36-го тура, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Вальядолиде и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Сначала в составе "сине-гранатовых" Андреас Кристенсен (2-я минута) срезал мяч в свои ворота, после чего у победителей отличились Кайл Ларин (22-я минута, с пенальти) и Гонсало Плата (73-я). У проигравших один мяч отквитал Роберт Левандовски (84-я).

"Барселона" с 85 очками находится на первом месте турнирной таблицы, а "Вальядолид" (38) располагается на 17-й строчке из 20.

В следующем туре, 28 мая, "Барселона" дома примет "Мальорку", а "Вальядолид" на выезде сыграет с "Альмерией". 

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Метки:
Барселона Ла Лига

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