Сегодня 22:41

Артета удержал своего лидера и отбил интерес "Реала"

Защитник "Арсенала" и сборной Франции по футболу Вильям Салиба продолжит карьеру в английском клубе, передают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Салиба подпишет новый контракт с "Арсеналом" до июня 2030 года.

Ранее сообщалось, что "Реал" стремился подписать Салибу и сделать его самым дорогим защитником в истории, превзойдя сумму в 87 миллионов евро, которую "Манчестер Юнайтед" когда-то заплатил за Гарри Магуайра.

Таким образом, главный тренер "Арсенала" Микель Артета сумел сохранить ключевого игрока в составе клуба.

Салиба выступает за "канониров" с 2019 года. Ранее он играл за "Марсель", "Ниццу" и "Сент-Этьен". Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 80 миллионов евро.

