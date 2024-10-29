Казахстан получил шанс на еще одну медаль ЧМ-2024 по борьбе

Казахстанка Жамиля Бакбергенова пробилась в 1/2 финала чемпионата мира по видам борьбы в неолимпийских весовых категориях, проходящем в Тиране (Албания), сообщают Vesti.kz.

Представительница женской борьбы в 1/4 финала в весовой категории до 72 килограммов Аделе Ганзличковой из Чехии. Поединок завершился в пользу казахстанки со счетом 6:3.

За выход в финал казахстанка проведет схватку с Болортунгалаг Зоригт из Монголии.

Напомним, в 1/8 финала Бакбергенова разгромила Эмилию Кречун из Молдовы - 10:0.

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Отметим, ранее три представительницы женской борьбы из Казахстана на турнире в Тиране потерпели досрочные поражения в 1/8 финала: Зульфия Яхьярова (до 55 кг) уступила американке Арене Луиз Вильяэскусе, Диана Каюмова (до 59 кг) капитулировала перед россиянкой Светланой Липатовой, а Ирина Казюлина (до 65 кг) проиграла Манише Манише из Индии.

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Добавим, что сегодня, 29 октября, казахстанский борец греко-римского стиля Ержет Жарылкасын поборется в финале в весе до 63 килограммов.

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