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Женская борьба
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Разгромом обернулась схватка Казахстана на ЧМ-2024 по борьбе

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Разгромом обернулась схватка Казахстана на ЧМ-2024 по борьбе ©olympic.kz

Казахстанка Жамиля Бакбергенова вышла в 1/4 финала чемпионата мира по видам борьбы в неолимпийских весовых категориях, проходящем в Тиране (Албания), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанка Жамиля Бакбергенова вышла в 1/4 финала чемпионата мира по видам борьбы в неолимпийских весовых категориях, проходящем в Тиране (Албания), сообщают Vesti.kz.

Представительница женской борьбы в 1/8 финала в весовой категории до 72 килограммов встречалась с представительницей Молдовы Эмилией Кречун. Поединок завершился в пользу Бакбергеновой со счетом 10:0.

В четвертьфинале казахстанка поборется с Аделой Ганзличковой из Чехии.

Отметим, ранее три представительницы женской борьбы из Казахстана на турнире в Тиране потерпели досрочные поражения в 1/8 финала: Зульфия Яхьярова (до 55 кг) уступила американке Арене Луиз Вильяэскусе, Диана Каюмова (до 59 кг) капитулировала перед россиянкой Светланой Липатовой, а Ирина Казюлина (до 65 кг) проиграла Манише Манише из Индии.

ЧМ по борьбе Албания Казахстан

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