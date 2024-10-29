Разгромом обернулась схватка Казахстана на ЧМ-2024 по борьбе

Казахстанка Жамиля Бакбергенова вышла в 1/4 финала чемпионата мира по видам борьбы в неолимпийских весовых категориях, проходящем в Тиране (Албания), сообщают Vesti.kz.

Представительница женской борьбы в 1/8 финала в весовой категории до 72 килограммов встречалась с представительницей Молдовы Эмилией Кречун. Поединок завершился в пользу Бакбергеновой со счетом 10:0.

В четвертьфинале казахстанка поборется с Аделой Ганзличковой из Чехии.

Отметим, ранее три представительницы женской борьбы из Казахстана на турнире в Тиране потерпели досрочные поражения в 1/8 финала: Зульфия Яхьярова (до 55 кг) уступила американке Арене Луиз Вильяэскусе, Диана Каюмова (до 59 кг) капитулировала перед россиянкой Светланой Липатовой, а Ирина Казюлина (до 65 кг) проиграла Манише Манише из Индии.