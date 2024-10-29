Прямая трансляция схватки Казахстана за золото ЧМ-2024 по борьбе

Сегодня, 29 октября на чемпионата мира по видам борьбы в неолимпийских весовых категориях, проходящем в Тиране (Албания) состоится схватка за золото с участием казахстанца Ержета Жарылкасына, сообщают Vesti.kz.

Казахстанский борец греко-римского стиля вышел в финал в весовой категории до 63 килограммов. Его соперником будет Нижат Мамадли из Азербайджана.

Начало трансляции на телеканале Qazsport в 22:00 по казахстанскому времени.

Трансляция на телеканале Qazsport

Напомним, ранее Жарылкасын в 1/8 финала он разгромил поляка Михала Трача 9:0.

В 1/4 финала казахстанец выиграл у француза Стефана Роже Клемента - 10:0.

А в 1/2-й казахстанец разгромил россиянина Садыка Лалаева - 8:0.

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Отметим, что среди казахстанцев в греко-римской борьбе в рамках этого мирового первенства выступил Исхар Курбаев, дошедший до 1/4 финала в весовой категории до 55 килограммов.

Меиржан Шермаханбет в весе до 72 килограммов уступил в квалификации, а Евгений Поливадов, представленный в весе до 82 килограммов дошел до 1/8 финала.