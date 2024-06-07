Мадридская связка и не только. 5 самых возрастных игроков Евро-2024

Автор: Димаш Тулегенов

Ровно через неделю, 14 июня, в Германии стартует Евро-2024. На долгожданном чемпионате Европы могут сыграть сразу два футболиста, которым уже за 40. Корреспондент Vesti.kz знакомит вас с пятью самыми возрастными игроками грядущего первенства.

Ранее мы уже рассказали о пяти самых молодых игроках из заявок сборных на Евро-2024. Причем двое из них являются несовершеннолетними. Самые юные футболисты Евро-2024 перечислены в материале по ссылке. Ну а теперь перейдем к самым возрастным.

Хесус Навас - 38 лет, 6 месяцев, 24 дня (на момент начала Евро-2024)

Опытный испанский латераль принимал участие на триумфальных для сборной ЧМ-2010 и Евро-2012. После этого Навас пропускал ЧМ-2014, Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020 и ЧМ-2022. И кто знает, может, именно из-за этого испанцам не улыбалась удача на этих турнирах?

Спустя 12 лет он вновь сыграет на большом турнире за команду своей страны. Легендарный игрок "Севильи" дебютировал за красную фурию в 2009 году. С тех пор он сыграл за сборную 52 матча и забил пять голов.

Для Хесуса это последний год в качестве игрока. По итогам 2024-го он покинет "Севилью" и завершит карьеру, но точно останется в клубе в другой должности. На этом Евро Испания сыграет в квартете В с командами Хорватии, Италии и Албании.

Любопытно, что именно в испанской сборной числятся два самых юных игрока Евро-2024. Разница в возрасте с Навасом невероятная - 21 и 22 года.

Лука Модрич - 38 лет, 9 месяцев и 5 дней

Многолетний лидер сборной Хорватии и мадридского "Реала" Модрич в девятый раз сыграет на крупных международных турнирах. С 2006-го он участвовал на четырех чемпионатах мира и таком же количестве чемпионатов Европы, пропустив лишь ЧМ-2010, на который хорваты не отобрались.

За сборную Лука играет на протяжении 18 лет. За это время он провел 174 матча и забил 24 гола. Недавно сообщалось, что Модрич продлил контракт с "Реалом" еще на год и останется в клубе как минимум до лета 2025-го.

Кажется, что возраст не является помехой для обладателя "Золотого мяча"-2018. Он готов вести за собой сборную Хорватии даже почти в 39-летнем возрасте.

Хорватия сыграет в группе В, где в роли соперников выступят команды Испании, Италии и Албании.

Криштиану Роналду - 39 лет, 4 месяца и 9 дней

Легенда португальского и всего мирового футбола сыграет на 11-м крупном турнире подряд, начиная с Евро-2004. На пяти чемпионатах мира и пяти чемпионатах Европы Криштиану суммарно провел 47 матчей и забил 22 гола.

Если брать всю международную карьеру Роналду, продолжающуюся с 2003 года, то он провел за сборную 206 матчей и наколотил 128 голов. Оба показателя являются рекордными для португальского футбола.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" и чемпион Европы-2016 не намерен сбавлять обороты. Роналду по-прежнему голоден на поле и хочет добиться успеха на грядущем Евро-2024.

На групповом этапе противостоять Роналду будут команды Турции, Грузии и Чехии.

Пепе - 41 год, 3 месяца, 19 дней

Еще один португалец в этом списке - опытнейший защитник Пепе. Это самый возрастной полевой игрок Евро-2024, а еще самый возрастной полевой игрок и автор гола в рамках Лиги чемпионов.

Защитник "Порту" играет за португальскую сборную с 2007 года. С тех пор он принял участие на четырех чемпионатах мира и четырех чемпионатах Европы. Всего за национальную команду провел 136 матчей и забил восемь голов.

В завершившемся сезоне он провел за клуб 34 матча и стал автором трех голов. По последней информации от инсайдера Фабрицио Романо, защитник может сменить клубную прописку этим летом, так как срок контракта с "Порту" истекает в конце июня, а еще оттуда уходит главный тренер Сержиу Консейсау.

Как видим, Пепе готов продолжать играть на самом высоком уровне как в клубе, так и в сборной.

Крэйг Гордон - 41 год, 5 месяцев, 14 дней

Самым возрастным участником Евро-2024 должен стать шотландский голкипер Гордон. На его счету 74 матча на международном уровне. Он выступает за национальную команду с 2004 года, но для него это будет всего второй крупный турнир после Евро-2020. На прошлом чемпионате Европы Гордон трижды оставался на скамейке запасных.

В настоящее время Крэйг выступает за шотландский клуб "Хартс", но даже там он не является основным голкипером, проведя всего семь матчей во всех турнирах сезона 2023/24. Отчасти это случилось из-за тяжелой травмы - перелома.

Так как к текущему моменту есть только расширенная заявка сборной Шотландии из 29 игроков, то не исключается вариант, при котором Гордон не попадет в окончательный список, тем более сейчас в заявке четыре вратаря, и одного придется убрать.

Но если Гордон попадет в окончательный список, то для экс-вратаря английского "Сандерленда" и шотландского "Селтика" это будет последний крупный турнир в карьере. Отметим, что соперниками Шотландии по группе А станут немцы, венгры и швейцарцы.

Вот такой вот получился топ-5 самых возрастных игроков Евро-2024. В список не вошли другие опытные футболисты, в числе которых 38-летний Мануэль Нойер (Германия), 37-летние Оливье Жиру (Франция) и Ян Вертонген (Бельгия), 36-летний Йосип Иличич (Словения), а также 35-летние Иван Перишич (Хорватия), Душан Тадич (Сербия), Роберт Левандовски (Польша) и Марко Арнаутович (Австрия).

Любопытно, что сразу три звездных игрока из этого списка - Модрич, Роналду и Пепе - играли вместе за мадридский "Реал".