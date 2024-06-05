Топ-5 самых юных вундеркиндов Евро-2024. Кто они?

До старта Евро-2024 осталось девять дней. Часть национальных сборных уже определилась с окончательным списком вызванных игроков, а остальные команды все еще в раздумьях. Времени на выбор осталось не так много, так как до конца среды, 5 июня, все тренеры обязаны предоставить окончательные списки. Корреспондент Vesti.kz знакомит вас с потенциальным топ-5 игроков Евро-2024.

Начнем с того, что не все из списка официально вошли в окончательный список, так как они все еще ждут публикации окончательного списка. Но, все же, давайте пойдем по порядку.

Лео Сауэр - 18 лет, 5 месяцев, 29 дней (на момент начала Евро-2024)

На данный момент в расширенном списке Франческо Кальцоны есть 32 футболиста. Самым юным среди них является 18-летний вингер нидерландского "Фейеноорда" Сауэр. В завершившемся сезоне он провел 15 матчей серебряных призеров чемпионата. В них он забил два гола и сделал четыре ассиста.

За сборную дебютировал в марте в товарищеском матче с Норвегией (1:1). До этого шаг за шагом прошел все возраста национальной сборной.

Команда Словакии сыграет в одной группе с Бельгией, Румынией и Украиной. Интересно, даст ли Кальцона шанс Сауэру прочувствовать атмосферу крупного турнира в столь юном возрасте.

Джан Узун - 18 лет, 7 месяцев, 3 дня

Пока главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла имеет на руках список из 32 футболистов. До конца сегодняшнего дня ему нужно отсеять от шести до девяти игроков (в заявке должно быть от 23 до 26 исполнителей). В расширенном списке значится и атакующий полузащитник немецкого "Нюрнберга" - 18-летний Узун.

Парень выбил статистику 16+2 в 30 матчах второй Бундеслиги, а в марте он дебютировал за сборную в спарринге с Венгрией (0:1). Ранее он выступал за юношеские сборные Турции, хоть и родился в Германии, где начал заниматься футболом и стал профессионалом.

Кто знает, может быть он сыграет против Грузии, Португалии и Чехии уже в скором времени.

Варрен Заир-Эмери - 18 лет, 3 месяца, 6 дней

Юный талант из Франции провел уже два полных сезона в составе ПСЖ. Главный тренер трехцветных Дидье Дешам уже определился с окончательным составом, и Заир-Эмери в него вошел.

В сезоне 2023/24 он провел 43 матча за ПСЖ во всех турнирах, записав в актив три гола и семь результативных передач. В том числе он забил в ворота будущих финалистов Лиги чемпионов из дортмундской "Боруссии".

За сборную Заир-Эмери дебютировал осенью прошлого года, сразу же отличившись голом в ворота Гибралтара (14:0). В марте этого года он вышел в старте в товарищеской игре против Германии (0:2). Для него Евро-2024 будет первым большим турниром на международном уровне. На групповой стадии он имеет возможность сыграть против Польши, Нидерландов и Австрии.

Пау Кубарси - 17 лет, 4 месяца, 23 дня

Юный испанский защитник включен в расширенный состав Луиса де ла Фуэнте. Если он не окажется одним из трех лишних, то поедет в Германию на Евро-2024. Имя Кубарси стало известным широкой аудитории только в этом сезоне, ведь он провел 24 матча за основу "Барселоны" во всех турнирах.

В марте он успел провести две дебютные игры за сборную Испании, приняв участие в товарищеских встречах против Колумбии (0:1) и Бразилии (3:3). Сегодня де ла Фуэнте должен будет предоставить окончательный список по окончании товарищеского матча с Андоррой. Интересно, будет ли стоять этот вопрос вокруг Кубарси.

Ламин Ямаль - 16 лет, 11 месяцев, 1 день

Еще один юный испанец из "Барселоны" - это 16-летний вингер Ямаль. Он дебютировал за основу каталонцев еще в прошлом сезоне, когда ему было 15, и с тех пор о нем очень много говорили.

В завершившейся кампании Ламин принял участие в 37 из 38 матчей Ла Лиги, а также отыграл в каждой из десяти встреч в Лиге чемпионов. В 50 матчах во всех соревнованиях он отметился семью мячами и десятью ассистами.

За национальную команду Ямаль играет с сентября прошлого года. В шести матчах он забил два гола, сделал ассист и заработал один пенальти. Крайне маловероятно, что тренер красной фурии решит отказаться от услуг двух янгстеров. Поэтому у Кубарси и Ямаля большие шансы поехать на Евро, где в групповой стадии предстоит встретиться с Хорватией, Италией и Албанией.