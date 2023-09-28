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Марко Арнаутович

Сербия  Сербия   Австрия  Австрия  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
37 лет
Дата рождения
19 апреля 1989
Команды
Австрия
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Азиатские Игры 2022   •   Китай, Ханчжоу   •  
28 сентября 2023 17:05   •   закончен
Таиланд
Таиланд
  16:19
Казахстан
Казахстан
Чемпионат мира 2014

Команда
Австрия

Игры
2

Гол + Пас
0+2

Мин
180

Чемпионат Европы по футболу 2016

Команда
Австрия

Игры
3

Мин
270

Чемпионат Европы по футболу 2020

Команда
Австрия

Игры
3

Гол + Пас
1+0

Желтые карточки
1

Мин
218

Лига чемпионов 2023/24

Команда
Интер

Игры
4

Гол + Пас
2+0

Мин
193

Чемпионат Европы по футболу 2024

Команда
Австрия

Игры
4

Гол + Пас
1+0

Пенальти
+1/-0

Желтые карточки
1

Мин
281

Лига наций 2024/25

Команда
Австрия

Игры
1

Гол + Пас
0+1

Мин
29

Чемпионат мира 2026

Команда
Австрия

Игры
1

Гол + Пас
1+0

Пенальти
+1/-0

Мин
45


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