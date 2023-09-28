Марко Арнаутович
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
Чемпионат мира 2014
Команда
Австрия
Игры
2
Гол + Пас
0+2
Мин
180
Чемпионат Европы по футболу 2016
Команда
Австрия
Игры
3
Мин
270
Чемпионат Европы по футболу 2020
Команда
Австрия
Игры
3
Гол + Пас
1+0
Желтые карточки
1
Мин
218
Лига чемпионов 2023/24
Команда
Интер
Игры
4
Гол + Пас
2+0
Мин
193
Чемпионат Европы по футболу 2024
Команда
Австрия
Игры
4
Гол + Пас
1+0
Пенальти
+1/-0
Желтые карточки
1
Мин
281
Лига наций 2024/25
Команда
Австрия
Игры
1
Гол + Пас
0+1
Мин
29
Чемпионат мира 2026
Команда
Австрия
Игры
1
Гол + Пас
1+0
Пенальти
+1/-0
Мин
45