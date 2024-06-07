Кроос определился с планами после завершения карьеры на Евро-2024

Бывший полузащитник "Реала" Тони Кроос поделился своими планами после завершения карьеры, передают Vesti.kz.

Он объявил о завершении карьеры после домашнего чемпионата Европы-2024.

- Чем вы заполните свое свободное время?

- Прежде всего, своей семьей. Я продолжу вести подкаст вместе с моим братом Феликсом. И я продолжу расширять Академию Тони Крооса для молодых футболистов в Мадриде. Лига Icon League (новый формат футзала), которую я основал вместе с Элиасом Нерлихом, также стартует в сентябре. Но также очевидно, что я не собираюсь выбирать 18 проектов и в итоге буду путешествовать так же много, как и в качестве действующего игрока, - приводит его слова Kicker.

34-летний Кроос выступал за "Реал" с 2014 по 2024 год. До этого был игроком "Байера" и "Баварии". Со "сливочными" выиграли 23 трофея, с мюнхенцами - 11.

В составе сборной Германии выступит на Евро, в квартете A ей будут противостоять команды Шотландии, Венгрии и Швейцарии.