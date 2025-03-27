Мадридский "Реал" находится на завершающей стадии переговоров о трансфере защитника "Ливерпуля" Трента Александера-Арнольда. Контракт игрока с английским клубом истекает в июне, и если не произойдет неожиданных изменений, он присоединится к "королевскому клубу" в статусе свободного агента, передают Vesti.kz со ссылкой на Diario Sport.

"Барселона" хотела подписать защитника

Примечательно, что в последние годы Александером-Арнольдом активно интересовалась "Барселона". Каталонцы давно следили за его карьерой и рассматривали возможность трансфера, особенно в период, когда команду возглавлял Хави Эрнандес.

Почему переход в "Барсу" не состоялся?

Нынешний спортивный директор "Барселоны" Деку встречался с агентом игрока, его братом, чтобы обсудить возможный переход. Однако сделка не состоялась - вероятно, этому помешали финансовые сложности клуба, приоритет других трансферов или высокая конкуренция на позиции правого защитника, где стабильно выступает Жюль Кунде.



Симпатии к "Барселоне" не повлияли на решение

В 2020 году Александер-Арнольд открыто признавался, что восхищается "Барселоной" и вырос на игре таких легенд, как Лионель Месси, Хави, Андрес Иньеста и Тьерри Анри. Он также отмечал схожесть философии "Барсы" и "Ливерпуля" - ставка на молодежь и атакующий стиль игры.

Выбор сделан - "Реал"

Несмотря на это, спустя пять лет защитник "Ливерпуля", вероятно, окажется в составе главного соперника "Барсы". Переговоры с "Реалом" завершены, и принципиальное соглашение уже достигнуто. Официальное объявление ожидается в ближайшие месяцы.