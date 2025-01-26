Звезда АПЛ отказался от роскошного контракта в Саудовской Аравии

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рэшфорд отказался от заманчивого предложения из Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

При этом название клуба не уточняется.

По информации CaughtOffside, Рэшфорд отклонил предложение в размере 35 миллионов фунтов стерлингов в год. Это более чем в два раза превышает его нынешнюю зарплату в "Манчестер Юнайтед".

При этом игрок не входит в планы главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима.

Представители Рэшфорда хотят, чтобы игрок перешел в "Барселону".

Спортивный директор каталонского клуба Деку встретился с агентом нападающего, чтобы обсудить возможный трансфер. Отмечается, что снижение требований игрока является одним из главных условий при переходе в "Барселону".

27-летний Рэшфорд - воспитанник "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне АПЛ он провел 15 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.