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Звезда АПЛ отказался от роскошного контракта в Саудовской Аравии

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рэшфорд отказался от заманчивого предложения из Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

При этом название клуба не уточняется.

По информации CaughtOffside, Рэшфорд отклонил предложение в размере 35 миллионов фунтов стерлингов в год. Это более чем в два раза превышает его нынешнюю зарплату в "Манчестер Юнайтед".

При этом игрок не входит в планы главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима.

Представители Рэшфорда хотят, чтобы игрок перешел в "Барселону".

Спортивный директор каталонского клуба Деку встретился с агентом нападающего, чтобы обсудить возможный трансфер. Отмечается, что снижение требований игрока является одним из главных условий при переходе в "Барселону".

27-летний Рэшфорд - воспитанник "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне АПЛ он провел 15 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 22 16 5 1 54-21 53
2 Арсенал 23 13 8 2 44-21 47
3 Ноттингем Форест 23 13 5 5 33-27 44
4 Манчестер Сити 23 12 5 6 47-30 41
5 Ньюкасл Юнайтед 23 12 5 6 41-27 41
6 Челси 23 11 7 5 45-30 40
7 Борнмут 23 11 7 5 41-26 40
8 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9 Брайтон энд Хов Альбион 23 8 10 5 35-31 34
10 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12 Кристал Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13 Манчестер Юнайтед 22 7 5 10 27-32 26
14 Вест Хэм Юнайтед 22 7 5 10 27-43 26
15 Тоттенхэм Хотспур 22 7 3 12 45-35 24
16 Эвертон 22 5 8 9 19-28 23
17 Вулверхэмптон Уондерерс 23 4 4 15 32-52 16
18 Ипсвич 23 3 7 13 21-47 16
19 Лестер Сити 22 3 5 14 23-48 14
20 Саутгемптон 23 1 3 19 16-53 6

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