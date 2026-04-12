Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на чемпионскую гонку в английской премьер-лиге (АПЛ-2025/26) после матчей 32-го тура, передают Vesti.kz.

Согласно расчётам, шансы лондонского "Арсенала" на итоговую победу в чемпионате составляют 87,26 процента, тогда как вероятность триумфа "Манчестер Сити" оценивается в 12,74 процента. Примечательно, что до последнего тура вероятность чемпионства "канониров" была значительно выше — 97,7 процента.

Изменения в прогнозе связаны с результатами прошедшего тура: команда Микеля Артеты неожиданно уступила "Борнмуту" (1:2), тогда как подопечные Хосепа Гвардиолы уверенно разгромили "Челси" со счётом 3:0.

На данный момент "Арсенал" лидирует в турнирной таблице с 70 очками, а "Манчестер Сити", набравший 64 балла, занимает второе место.

Уже в следующем туре конкуренты сойдутся в очном противостоянии: матч состоится 19 апреля на стадионе "Этихад Стэдиум" и может стать ключевым в борьбе за чемпионский титул.

