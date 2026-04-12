Вчера 23:55

Суперкомпьютер определил победителя АПЛ между "Арсеналом" и "Ман Сити"

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на чемпионскую гонку в английской премьер-лиге (АПЛ-2025/26) после матчей 32-го тура, передают Vesti.kz.

Согласно расчётам, шансы лондонского "Арсенала" на итоговую победу в чемпионате составляют 87,26 процента, тогда как вероятность триумфа "Манчестер Сити" оценивается в 12,74 процента. Примечательно, что до последнего тура вероятность чемпионства "канониров" была значительно выше — 97,7 процента.

Изменения в прогнозе связаны с результатами прошедшего тура: команда Микеля Артеты неожиданно уступила "Борнмуту" (1:2), тогда как подопечные Хосепа Гвардиолы уверенно разгромили "Челси" со счётом 3:0.

На данный момент "Арсенал" лидирует в турнирной таблице с 70 очками, а "Манчестер Сити", набравший 64 балла, занимает второе место.

Уже в следующем туре конкуренты сойдутся в очном противостоянии: матч состоится 19 апреля на стадионе "Этихад Стэдиум" и может стать ключевым в борьбе за чемпионский титул.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 32 21 7 4 62-24 70
2 Манчестер Сити 31 19 7 5 63-28 64
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 32 16 7 9 43-38 55
5 Ливерпуль 32 15 7 10 52-42 52
6 Челси 32 13 9 10 53-41 48
7 Брентфорд 32 13 8 11 48-44 47
8 Эвертон 32 13 8 11 39-37 47
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 10 10 43-37 46
10 Сандерленд 32 12 10 10 33-36 46
11 Борнмут 32 10 15 7 48-49 45
12 Фулхэм 32 13 5 14 43-46 44
13 Кристал Пэлас 31 11 9 11 35-36 42
14 Ньюкасл Юнайтед 32 12 6 14 45-47 42
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 32 8 9 15 32-44 33
17 Вест Хэм Юнайтед 32 8 8 16 40-57 32
18 Тоттенхэм Хотспур 32 7 9 16 40-51 30
19 Бернли 32 4 8 20 33-63 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 32 3 8 21 24-58 17

