Англия
Сегодня 18:58
 

Сенсация произошла в матче "Арсенала" в АПЛ

©instagram.com/arsenal

Лондонский "Арсенал" сенсационно проиграл на своем поле "Борнмуту" в матче 32-го тура АПЛ-2025/26, сообщают Vesti.kz.

Первыми отличились гости — на 17-й минуте форвард "Борнмута" Эли Крупи открыл счёт.

"Арсенал" ответил ещё до перерыва: на 35-й минуте Виктор Дьёкереш уверенно реализовал пенальти и вернул интригу в матч. Однако решающее слово осталось за гостями — на 74-й минуте Алекс Скотт вновь вывел "Борнмут" вперёд, установив окончательный счёт.

Несмотря на осечку, "Арсенал" продолжает лидировать в чемпионате с 70 очками. "Борнмут", набрав 45 баллов, закрепился в первой десятке, поднявшись на девятое место.

В следующем туре лондонцы отправятся на ключевой выезд к "Манчестер Сити" 19 апреля, тогда как "Борнмут" днём ранее сыграет в гостях против "Ньюкасл Юнайтед".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 32 21 7 4 62-24 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60-28 61
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5 Ливерпуль 31 14 7 10 50-42 49
6 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7 Брентфорд 31 13 7 11 46-42 46
8 Эвертон 31 13 7 11 37-35 46
9 Борнмут 32 10 15 7 48-49 45
10 Фулхэм 31 13 5 13 43-44 44
11 Брайтон энд Хов Альбион 31 11 10 10 41-37 43
12 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
13 Ньюкасл Юнайтед 31 12 6 13 44-45 42
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 31 8 8 15 31-43 32
17 Вест Хэм Юнайтед 32 8 8 16 40-57 32
18 Тоттенхэм Хотспур 31 7 9 15 40-50 30
19 Бернли 31 4 8 19 33-61 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 32 3 8 21 24-58 17

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
