Сенсация произошла в матче "Арсенала" в АПЛ

Лондонский "Арсенал" сенсационно проиграл на своем поле "Борнмуту" в матче 32-го тура АПЛ-2025/26, сообщают Vesti.kz.

Первыми отличились гости — на 17-й минуте форвард "Борнмута" Эли Крупи открыл счёт.

"Арсенал" ответил ещё до перерыва: на 35-й минуте Виктор Дьёкереш уверенно реализовал пенальти и вернул интригу в матч. Однако решающее слово осталось за гостями — на 74-й минуте Алекс Скотт вновь вывел "Борнмут" вперёд, установив окончательный счёт.

Несмотря на осечку, "Арсенал" продолжает лидировать в чемпионате с 70 очками. "Борнмут", набрав 45 баллов, закрепился в первой десятке, поднявшись на девятое место.

В следующем туре лондонцы отправятся на ключевой выезд к "Манчестер Сити" 19 апреля, тогда как "Борнмут" днём ранее сыграет в гостях против "Ньюкасл Юнайтед".

