Стало известно, почему Роналду не приехал на похороны Диогу Жоты

Мир футбола скорбит по Диогу Жоте и его младшему брату Андре Силве, погибшим в страшной автокатастрофе. Похороны братьев прошли сегодня, 5 июля в Португалии, сообщают Vesti.kz.

Отсутствие одной из самых узнаваемых фигур португальского футбола - Криштиану Роналду - на траурной церемонии вызвало волну обсуждений.

Как сообщает Mirror, прощание с Жотой и его братом прошло в субботу утром в церкви Гондомара, недалеко от Порту. Проститься с футболистом пришли его партнеры по "Ливерпулю" и сборной: Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рубен Невеш и другие. Многие из них несли гроб, держали цветы и едва сдерживали слезы.

Рубен Невеш, выступавший с Жотой в "Вулверхэмптоне" и национальной команде, прилетел из США сразу после матча за "Аль-Хиляль", чтобы лично проводить друга в последний путь.

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Но Роналду на похоронах замечен не был. По данным издания, Криштиану якобы опасался, что своим появлением может отвлечь внимание от церемонии - настолько велика его медийная фигура, особенно в небольшом городке. Впрочем, официальных заявлений от самого Роналду не поступало.

Проводить Жоту пришли и игроки "Ливерпуля" - Кертис Джонс, Макаллистер, Эллиотт, Эндо, Нуньес, Кьеза, а также тренер Арне Слот. Были и бывшие партнеры по команде - Джордан Хендерсон, Джеймс Милнер и Куивин Келлехер.

Трагедия произошла 3 июля на северо-западе Испании. У "Ламборгини", в котором ехали братья, лопнула шина во время обгона. Машина вылетела с трассы и загорелась. Все случилось всего через десять дней после свадьбы Диогу Жоты с его избранницей Рут Кардосо. У нее остались трое детей от футболиста.

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