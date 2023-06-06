"Сити" придумал способ предотвратить переход Холанда в "Реал"

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 12:16
©ФК "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" опасается, что мадридский "Реал" попытается переманить нападающего английской команды Эрлинга Холанда, сообщают Vesti.kz.

По информации The Telegraph, "горожане" хотят предложить норвежцу более длительное соглашение, чтобы затруднить другим клубам, в частности, "Реалу", попытки заполучить форварда к себе.

В "Манчестер Сити" также надеются, что потенциальный требл (победа в чемпионате Англии, Кубке страны и Лиге чемпионов) поможет убедить футболиста остаться.

Текущий контракт Холанда с "Сити" действует до 2027 года. Нападающий получает около 400 тысяч фунтов в неделю

В сезоне-2022/23 Холанд провел за "Сити" 52 матча во всех турнирах, в которых он отметился 52 голами и девятью результативными передачами.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 28 5 5 94-33 89
2 Арсенал 38 26 6 6 88-43 84
3 Манчестер Юнайтед 38 23 6 9 58-43 75
4 Ньюкасл Юнайтед 38 19 14 5 68-33 71
5 Ливерпуль 38 19 10 9 75-47 67
6 Брайтон энд Хов Альбион 38 18 8 12 72-53 62
7 Астон Вилла 38 18 7 13 51-46 61
8 Тоттенхэм Хотспур 38 18 6 14 70-63 60
9 Брентфорд 38 15 14 9 58-46 59
10 Фулхэм 38 15 7 16 55-53 52
11 Кристал Пэлас 38 11 12 15 40-49 45
12 Челси 38 11 11 16 38-47 44
13 Вулверхэмптон Уондерерс 38 11 8 19 31-58 41
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 7 20 42-55 40
15 Борнмут 38 11 6 21 37-71 39
16 Ноттингем Форест 38 9 11 18 38-68 38
17 Эвертон 38 8 12 18 34-57 36
18 Лестер Сити 38 9 7 22 51-68 34
19 Лидс Юнайтед 38 7 10 21 48-78 31
20 Саутгемптон 38 6 7 25 36-73 25

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Манчестер Сити Холанд Эрлинг АПЛ Реал Мадрид Ла Лига Футбольные трансферы

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:16
Англия
"Сити" придумал способ предотвратить переход Холанда в "Реал"
Вчера , 13:50
Англия
"МЮ" решил заманить капитана сборной Англии участием в Лиге чемпионов
4 июня, 23:50
Англия
"Реал" готовит мегатрансфер: игрока хотят видеть Анчелотти и Перес
4 июня, 14:55
Англия
Гвардиола замахнулся на Лигу чемпионов после победы в Кубке Англии
3 июня, 23:40
Англия
Золотой дубль. "Манчестер Сити" завоевал Кубок Англии
3 июня, 13:49
Англия
Названа причина покупки Холанда в "Манчестер Сити"
2 июня, 23:59
Англия
Эрлинг Холанд назвал лучшего тренера в мире
2 июня, 16:48
Англия
Матч "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед": где смотреть финал Кубка Англии
2 июня, 12:32
Англия
Клуб из АПЛ впервые возглавила женщина
31 мая, 07:55
Англия
Гвардиола в четвертый раз в карьере признан лучшим тренером АПЛ
© 2008 - 2023 ТОО «EML»