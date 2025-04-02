"Атлетико" готовит один из самых неожиданных ходов грядущего трансферного окна. По информации Тodofichajes, мадридский клуб серьезно рассматривает возможность подписания Джека Грилиша - атакующего полузащитника "Манчестер Сити", который переживает не лучший этап своей карьеры, передают Vesti.kz.

Проблемный сезон в Манчестере

После рекордного трансфера за 117,5 миллиона евро в 2021 году, ожидания от Грилиша были огромными. Однако спустя три года он так и не стал ключевым игроком в системе Пепа Гвардиолы.

В нынешнем сезоне Джек провел всего 14 матчей в стартовом составе из 26 возможных, забив лишь дважды и отдав пять результативных передач.

Физические проблемы, нестабильная форма и конкуренция со стороны более молодых и энергичных игроков отодвинули его на второй план.

Внутри клуба все больше говорят о перестройке: после неудачи в Лиге чемпионов и нестабильной игры в премьер-лиге "Сити" готов расстаться с рядом футболистов. И Грилиш - один из первых в этом списке.

Кроме спортивных причин, здесь играет роль и высокая зарплата игрока, от которой клуб хотел бы освободиться.



Что задумал Симеоне

Диего Симеоне, главный тренер испанского клуба "Атлетико" Мадрид, известен тем, что умеет вдохнуть новую жизнь в карьеру даже тех, кто казался потерянным. Он уже делал это с Янником Карраско, Антуаном Гризманном - и теперь может попробовать с Грилишем.

Аргентинский наставник видит в нем игрока, который может оживить фланги и добавить креатива в атакующую игру. Особенно на фоне того, что "Атлетико" готовится к потере Гризманна и, вероятно, Анхеля Корреа.

По слухам, "горожане" оценивают Грилиша примерно в 48 миллионов евро, но мадридцы могут предложить более гибкий вариант - аренду с обязательным выкупом. Такой подход поможет "Атлетико" уложиться в бюджет и при этом дать игроку шанс проявить себя в новой обстановке.

Кроме того, у клубов уже налажены хорошие отношения после трансфера Хулиана Альвареса, и это может упростить переговоры.



Испания - новый шанс для Грилиша?

Для самого Грилиша переезд в Ла Лигу может стать свежим стартом. В 29 лет он по-прежнему способен на высокий уровень, а смена чемпионата и тренера - как раз то, что может дать толчок к перезагрузке.

В Испании его технический стиль и умение обострять в одиночку могут раскрыться иначе, чем в жесткой системе Гвардиолы.

К тому же, стабильная игра в "Атлетико", участие в Лиге чемпионов и конкуренция за трофеи могут помочь Грилишу вернуть место в сборной Англии. А сам клуб в его лице может получить футболиста, способного решать эпизоды и брать игру на себя - именно такого игрока "матрасники" давно ищут.