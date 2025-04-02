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Самый дорогой трансфер "Ман Сити" может покинуть АПЛ ради Ла Лиги

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"Атлетико" готовит один из самых неожиданных ходов грядущего трансферного окна. По информации Тodofichajes, мадридский клуб серьезно рассматривает возможность подписания Джека Грилиша - атакующего полузащитника "Манчестер Сити", который переживает не лучший этап своей карьеры, передают Vesti.kz

Проблемный сезон в Манчестере

После рекордного трансфера за 117,5 миллиона евро в 2021 году, ожидания от Грилиша были огромными. Однако спустя три года он так и не стал ключевым игроком в системе Пепа Гвардиолы.

В нынешнем сезоне Джек провел всего 14 матчей в стартовом составе из 26 возможных, забив лишь дважды и отдав пять результативных передач.

Физические проблемы, нестабильная форма и конкуренция со стороны более молодых и энергичных игроков отодвинули его на второй план.

Внутри клуба все больше говорят о перестройке: после неудачи в Лиге чемпионов и нестабильной игры в премьер-лиге "Сити" готов расстаться с рядом футболистов. И Грилиш - один из первых в этом списке.

Кроме спортивных причин, здесь играет роль и высокая зарплата игрока, от которой клуб хотел бы освободиться.

Что задумал Симеоне

Диего Симеоне, главный тренер испанского клуба "Атлетико" Мадрид,  известен тем, что умеет вдохнуть новую жизнь в карьеру даже тех, кто казался потерянным. Он уже делал это с Янником Карраско, Антуаном Гризманном - и теперь может попробовать с Грилишем.

Аргентинский наставник видит в нем игрока, который может оживить фланги и добавить креатива в атакующую игру. Особенно на фоне того, что "Атлетико" готовится к потере Гризманна и, вероятно, Анхеля Корреа.

По слухам, "горожане" оценивают Грилиша примерно в 48 миллионов евро, но мадридцы могут предложить более гибкий вариант - аренду с обязательным выкупом. Такой подход поможет "Атлетико" уложиться в бюджет и при этом дать игроку шанс проявить себя в новой обстановке.

Кроме того, у клубов уже налажены хорошие отношения после трансфера Хулиана Альвареса, и это может упростить переговоры.

Испания - новый шанс для Грилиша?

Для самого Грилиша переезд в Ла Лигу может стать свежим стартом. В 29 лет он по-прежнему способен на высокий уровень, а смена чемпионата и тренера - как раз то, что может дать толчок к перезагрузке.

В Испании его технический стиль и умение обострять в одиночку могут раскрыться иначе, чем в жесткой системе Гвардиолы.

К тому же, стабильная игра в "Атлетико", участие в Лиге чемпионов и конкуренция за трофеи могут помочь Грилишу вернуть место в сборной Англии. А сам клуб в его лице может получить футболиста, способного решать эпизоды и брать игру на себя - именно такого игрока "матрасники" давно ищут.


Напомним, что месяц назад звезду "Манчестер Сити" заметили в дешевом пабе, где он бурно отмечал победу команды.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 29 21 7 1 69-27 70
2 Арсенал 30 17 10 3 55-25 61
3 Ноттингем Форест 30 17 6 7 50-35 57
4 Челси 29 14 7 8 53-37 49
5 Манчестер Сити 29 14 6 9 55-40 48
6 Ньюкасл Юнайтед 28 14 5 9 47-38 47
7 Брайтон энд Хов Альбион 29 12 11 6 48-42 47
8 Фулхэм 30 12 9 9 44-40 45
9 Астон Вилла 29 12 9 8 41-45 45
10 Борнмут 29 12 8 9 48-36 44
11 Брентфорд 29 12 5 12 50-45 41
12 Кристал Пэлас 28 10 9 9 36-33 39
13 Манчестер Юнайтед 30 10 7 13 37-41 37
14 Тоттенхэм Хотспур 29 10 4 15 55-43 34
15 Эвертон 29 7 13 9 32-36 34
16 Вест Хэм Юнайтед 30 9 7 14 33-50 34
17 Вулверхэмптон Уондерерс 30 8 5 17 41-58 29
18 Ипсвич 29 3 8 18 28-62 17
19 Лестер Сити 29 4 5 20 25-65 17
20 Саутгемптон 29 2 3 24 21-70 9

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