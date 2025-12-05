Англия
Салах может выбрать США вместо Саудовской Аравии

Будущее Мохамеда Салаха снова оказалось в центре обсуждений, и на этот раз появился новый претендент на его трансфер, передают Vesti.kz

Как сообщает инсайдер Том Богерт, американский клуб "Сан-Диего" неожиданно стал одним из фаворитов в борьбе за звезду "Ливерпуля", если переход в Саудовскую Аравию так и не состоится.

Интерес к Салаху со стороны клубов Саудовской Про-лиги по-прежнему крайне высок, и сразу две команды готовят новые предложения.

Однако, по словам Богерта, МЛС имеет свой козырь – клубом владеет миллиардер Мохамед Мансур, и именно его влияние делает переход более чем реальным.

"Если Салах выберет Америку, то, по моей информации, вероятнее всего это будет именно "Сан-Диего"", – поделился своим мнением эксперт. 

Напомним, в конце прошлого сезона Салах продлил контракт с "Ливерпулем" до лета 2027 года. В нынешней кампании он провел 19 матчей, забив пять голов и сделав три результативные передачи.

При этом Салах остается одной из ключевых фигур современной истории "Ливерпуля": вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Англии, завоевывал Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, Кубок Англии и два Кубка лиги.

Кроме того, египтянин стал лучшим бомбардиром клуба в истории Премьер-лиги и одним из трех самых результативных игроков "Ливерпуля" за всю историю.

Ранее стало известно, "Ливерпуль" может временно остаться без Салаха, который включен в заявку сборной Египта для участия в Кубке Африки. Подробности по ссылке.

