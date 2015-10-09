Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
"Ливерпуль" выставил Салаха на трансфер: назван фаворит на его подписание

"Ливерпуль" выставил Салаха на трансфер: назван фаворит на его подписание

Назван клуб-фаворит на подписание египетского нападающего английского "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, передают Vesti.kz.

По информации talkSPORT, клубы саудовской премьер-лиги по-прежнему намерены заполучить 33-летнего вингера. Накануне стало известно, что британский гранд готов рассмотреть предложения по своему лидеру, которого даже не внесли в заявку на матч 13-го тура АПЛ против лондонского "Вэст Хэма" (2:0).

Главным претендентом на Салаха называют "Аль-Хиляль" — тот самый клуб, за который несколько сезонов "выступал" лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар Жуниор. Однако интерес проявляет и "Аль-Кадсия", рассчитывающая вмешаться в борьбу за звезду.

Саудовские клубы убеждены, что египтянин должен стать одной из главных витрин лиги и готовы работать над тем, чтобы оформить его как "топ-подписание".

Напомним, в конце прошлого сезона Мохамед Салах продлил контракт с "Ливерпулем" до лета 2027 года. В нынешней кампании он провёл 19 матчей, забив пять голов и сделав три результативные передачи. Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 45 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 14 10 3 1 27-7 33
2 Манчестер Сити 14 9 1 4 32-16 28
3 Астон Вилла 14 8 3 3 20-14 27
4 Челси 14 7 3 4 25-15 24
5 Кристал Пэлас 14 6 5 3 18-11 23
6 Сандерленд 14 6 5 3 18-14 23
7 Брайтон энд Хов Альбион 14 6 4 4 24-20 22
8 Ливерпуль 14 7 1 6 21-21 22
9 Манчестер Юнайтед 13 6 3 4 21-20 21
10 Эвертон 14 6 3 5 15-17 21
11 Тоттенхэм Хотспур 14 5 4 5 23-18 19
12 Ньюкасл Юнайтед 14 5 4 5 19-18 19
13 Брентфорд 14 6 1 7 21-22 19
14 Борнмут 14 5 4 5 21-24 19
15 Фулхэм 14 5 2 7 19-22 17
16 Ноттингем Форест 14 4 3 7 14-22 15
17 Лидс Юнайтед 14 4 2 8 16-26 14
18 Вест Хэм Юнайтед 13 3 2 8 15-27 11
19 Бернли 14 3 1 10 15-28 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 14 0 2 12 7-29 2

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лидс   •   Регулярный чемпионат, мужчины
6 декабря 22:30   •   не начат
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
(Лидс)
- : -
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
