Англия
Сегодня 15:22

Объявлено решение по возвращению Клоппа в "Ливерпуль"

Юрген Клопп. ©Depositphotos/canno73

Немецкий специалист Юрген Клопп принял решение о замене нидерландца Арне Слота на посту главного тренера английского "Ливерпуля", передают Vesti.kz.

Несмотря на разочаровывающий старт сезона для мерсисайдцев, Клопп, по данным The Telegraph, остаётся предан своей нынешней роли в "РБ Лейпциг", где отвечает за международное развитие футбола.

Слота, хоть и критикуют за результативность команды, руководство клуба пока не собирается увольнять. Эксперты отмечают, что хотя возвращение Клоппа обсуждалось, немецкий специалист полностью сосредоточен на своей работе с "Ред Булл" и не планирует менять место работы.

Напомним, что Клопп руководил "Ливерпулем" с октября 2015 по июнь 2024 года, полностью преобразив команду и вернув ей статус одного из ведущих клубов Европы. За это время "красные" выиграли чемпионат Англии (2019/20), Кубок страны (2021/22), дважды завоевали Кубок лиги (2021/22, 2023/24) и Суперкубок Англии (2022).

В карьере 58-летнего тренера также присутствуют немецкие клубы "Айнтрахт", "Майнц" и дортмундская "Боруссия". В настоящее время Клопп занимает должность директора по международным футбольным связям в "РБ Лейпциг".


Ранее "Ливерпуль" исключил египетского вингера Мохамеда Салаха и прервал серию из поражений.

Добавим также, что в Британии сделали заявление об увольнении Слота из "Ливерпуля".

Хаби Алонсо согласился возглавить "Ливерпуль", а "Реал" выбрал Зидана

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 13 9 3 1 25-7 30
2 Манчестер Сити 13 8 1 4 27-12 25
3 Челси 13 7 3 3 24-12 24
4 Астон Вилла 13 7 3 3 16-11 24
5 Брайтон энд Хов Альбион 13 6 4 3 21-16 22
6 Сандерленд 13 6 4 3 17-13 22
7 Манчестер Юнайтед 13 6 3 4 21-20 21
8 Ливерпуль 13 7 0 6 20-20 21
9 Кристал Пэлас 13 5 5 3 17-11 20
10 Брентфорд 13 6 1 6 21-20 19
11 Борнмут 13 5 4 4 21-23 19
12 Тоттенхэм Хотспур 13 5 3 5 21-16 18
13 Ньюкасл Юнайтед 13 5 3 5 17-16 18
14 Эвертон 13 5 3 5 14-17 18
15 Фулхэм 13 5 2 6 15-17 17
16 Ноттингем Форест 13 3 3 7 13-22 12
17 Вест Хэм Юнайтед 13 3 2 8 15-27 11
18 Лидс Юнайтед 13 3 2 8 13-25 11
19 Бернли 13 3 1 9 15-27 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 13 0 2 11 7-28 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →