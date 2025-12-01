Немецкий специалист Юрген Клопп принял решение о замене нидерландца Арне Слота на посту главного тренера английского "Ливерпуля", передают Vesti.kz.

Несмотря на разочаровывающий старт сезона для мерсисайдцев, Клопп, по данным The Telegraph, остаётся предан своей нынешней роли в "РБ Лейпциг", где отвечает за международное развитие футбола.

Слота, хоть и критикуют за результативность команды, руководство клуба пока не собирается увольнять. Эксперты отмечают, что хотя возвращение Клоппа обсуждалось, немецкий специалист полностью сосредоточен на своей работе с "Ред Булл" и не планирует менять место работы.

Напомним, что Клопп руководил "Ливерпулем" с октября 2015 по июнь 2024 года, полностью преобразив команду и вернув ей статус одного из ведущих клубов Европы. За это время "красные" выиграли чемпионат Англии (2019/20), Кубок страны (2021/22), дважды завоевали Кубок лиги (2021/22, 2023/24) и Суперкубок Англии (2022).

В карьере 58-летнего тренера также присутствуют немецкие клубы "Айнтрахт", "Майнц" и дортмундская "Боруссия". В настоящее время Клопп занимает должность директора по международным футбольным связям в "РБ Лейпциг".



Ранее "Ливерпуль" исключил египетского вингера Мохамеда Салаха и прервал серию из поражений.

Добавим также, что в Британии сделали заявление об увольнении Слота из "Ливерпуля".

Хаби Алонсо согласился возглавить "Ливерпуль", а "Реал" выбрал Зидана