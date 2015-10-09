В Британии сделали заявление об увольнении Слота из "Ливерпуля"

Британский агент Мехди Хенджи в интервью изданию Евро-Футбол.Ру прокомментировал возможную отставку Арне Слота с поста главного тренера "Ливерпуля", сообщают Vesti.kz.

- Я не верю, что "Ливерпуль" уволит Слота по ходу сезона. Информация про три решающие для него встречи полная ерунда. Никому не может нравиться такое положение, но радикальных решений не будет, - сказал Хенджи.

"Красные" переживают непростой период — команда проиграла девять из последних двенадцати матчей во всех турнирах.

Сегодня, 30 ноября "Ливерпуль" в рамках 13-го тура ПЛ-2025/26 играет на выезде с лондонским "Вест Хэмом".

