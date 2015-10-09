Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 19:32
 

В Британии сделали заявление об увольнении Слота из "Ливерпуля"

  Комментарии

Поделиться
В Британии сделали заявление об увольнении Слота из "Ливерпуля" ©x.com/LFC

Британский агент Мехди Хенджи в интервью изданию Евро-Футбол.Ру прокомментировал возможную отставку Арне Слота с поста главного тренера "Ливерпуля", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Британский агент Мехди Хенджи в интервью изданию Евро-Футбол.Ру прокомментировал возможную отставку Арне Слота с поста главного тренера "Ливерпуля", сообщают Vesti.kz.

- Я не верю, что "Ливерпуль" уволит Слота по ходу сезона. Информация про три решающие для него встречи полная ерунда. Никому не может нравиться такое положение, но радикальных решений не будет, - сказал Хенджи.

"Красные" переживают непростой период — команда проиграла девять из последних двенадцати матчей во всех турнирах.

Сегодня, 30 ноября "Ливерпуль" в рамках 13-го тура ПЛ-2025/26 играет на выезде с лондонским "Вест Хэмом".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 12 9 2 1 24-6 29
2 Манчестер Сити 13 8 1 4 27-12 25
3 Астон Вилла 13 7 3 3 16-11 24
4 Челси 12 7 2 3 23-11 23
5 Брайтон энд Хов Альбион 13 6 4 3 21-16 22
6 Сандерленд 13 6 4 3 17-13 22
7 Манчестер Юнайтед 13 6 3 4 21-20 21
8 Ливерпуль 13 7 0 6 20-20 21
9 Кристал Пэлас 13 5 5 3 17-11 20
10 Брентфорд 13 6 1 6 21-20 19
11 Борнмут 13 5 4 4 21-23 19
12 Тоттенхэм Хотспур 13 5 3 5 21-16 18
13 Ньюкасл Юнайтед 13 5 3 5 17-16 18
14 Эвертон 13 5 3 5 14-17 18
15 Фулхэм 13 5 2 6 15-17 17
16 Ноттингем Форест 13 3 3 7 13-22 12
17 Вест Хэм Юнайтед 13 3 2 8 15-27 11
18 Лидс Юнайтед 13 3 2 8 13-25 11
19 Бернли 13 3 1 9 15-27 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 13 0 2 11 7-28 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 21:30   •   идёт
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Арсенал
Проголосовало 377 человек

Реклама

Живи спортом!