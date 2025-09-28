В шестом туре английской премьер-лиги (АПЛ) было сразу несколько сенсаций. Одна из них произошла в противостоянии между "Тоттенхэмом" и "Вулверхэмптоном", сообщают Vesti.kz.

Игра прошла в Лондоне и завершилась вничью - 1:1. На 54-й минуте гости вышли вперёд после гола Сантьяго Буэно, и лишь на четвёртой добавленной минуте шпоры спаслись от полного провала - забил Жоау Палинья.

"Тоттенхэм" набрал 11 баллов и лишился возможности закрепиться на втором месте в АПЛ. В то время как "Вулверхэмптон" набрал своё первое очко в сезоне 2025/26 - команда всё ещё замыкает турнирную таблицу.

Накануне первое поражение в чемпионате потерпел "Ливерпуль", "Челси" потерпел второе поражение кряду в лиге, а "Манчестер Сити" добился разгромной победы не без помощи соперника.