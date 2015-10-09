Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Сегодня 21:55
 

Драма на 98-й минуте: "Ливерпуль" потерпел первое поражение в АПЛ

Драма на 98-й минуте: "Ливерпуль" потерпел первое поражение в АПЛ ©x.com/LFC

"Ливерпуль" потерпел первое поражение в нынешнем сезоне АПЛ, уступив в гостях "Кристал Пэлас" со счётом 1:2 в матче шестого тура, сообщают Vesti.kz.

Уже на 9-й минуте Исмаила Сарр вывел хозяев вперёд. Красные смогли отыграться лишь под занавес встречи — Федерико Кьеза сравнял счёт на 87-й минуте. Однако в самой концовке драма продолжилась: на 98-й минуте Эдвард Нкетиа забил победный мяч для "орлов".

Несмотря на поражение, команда Арне Слота сохранила лидерство в таблице с 15 очками. "Кристал Пэлас" же поднялся на второе место, набрав 12 очков.


Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 6 5 0 1 12-7 15
2 Кристал Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
3 Борнмут 6 3 2 1 8-7 11
4 Манчестер Сити 6 3 1 2 14-6 10
5 Арсенал 5 3 1 1 10-2 10
6 Тоттенхэм Хотспур 5 3 1 1 10-3 10
7 Челси 6 2 2 2 11-8 8
8 Сандерленд 5 2 2 1 6-4 8
9 Фулхэм 5 2 2 1 6-5 8
10 Брайтон энд Хов Альбион 6 2 2 2 9-9 8
11 Лидс Юнайтед 6 2 2 2 6-9 8
12 Эвертон 5 2 1 2 6-5 7
13 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
14 Манчестер Юнайтед 6 2 1 3 7-11 7
15 Ньюкасл Юнайтед 5 1 3 1 3-3 6
16 Ноттингем Форест 5 1 2 2 5-9 5
17 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
18 Астон Вилла 5 0 3 2 1-5 3
19 Вест Хэм Юнайтед 5 1 0 4 5-13 3
20 Вулверхэмптон Уондерерс 5 0 0 5 3-12 0

