"МЮ" хочет забрать "Монстра" из "Барселоны". Отступные - 400 миллионов

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 19:43
©instagram.com/mikayilfaye

"Манчестер Юнайтед" положил глаз на 19-летнего сенегальского защитника Микаила Файе, выступающего за вторую команду "Барселоны", передают Vesti.kz.

По информации AS, английский клуб изучает варианты его покупки. Игроком также интересуется леверкузенский "Байер".

Файе - воспитанник футбольной академии из Сенегала "Диамбарс". В феврале прошлого года перебрался в хорватский клуб "Кустошия", а уже в июле подписал контракт с "Барселоной" до 2027 года с условием отступных в размере 400 миллионов евро.

Интересно, что в 15 лет Микаил получил прозвище "Монстр", когда выступал на юношеском чемпионате мира за сборную Сенегала (U-17). В этом году он начал вызываться в главную сборную своей страны.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 28 20 4 4 70-24 64
2 Ливерпуль 28 19 7 2 65-26 64
3 Манчестер Сити 28 19 6 3 63-28 63
4 Астон Вилла 29 17 5 7 60-42 56
5 Тоттенхэм Хотспур 28 16 5 7 59-42 53
6 Манчестер Юнайтед 28 15 2 11 39-39 47
7 Вест Хэм Юнайтед 29 12 8 9 46-50 44
8 Брайтон энд Хов Альбион 28 11 9 8 50-44 42
9 Вулверхэмптон Уондерерс 28 12 5 11 42-44 41
10 Ньюкасл Юнайтед 28 12 4 12 59-48 40
11 Челси 27 11 6 10 47-45 39
12 Фулхэм 29 11 5 13 43-44 38
13 Борнмут 28 9 8 11 41-52 35
14 Эвертон 28 8 7 13 29-39 31
15 Кристал Пэлас 28 7 8 13 33-48 29
16 Брентфорд 29 7 5 17 41-54 26
17 Ноттингем Форест 29 6 7 16 35-51 25
18 Лутон Таун 29 5 7 17 42-60 22
19 Бернли 29 4 5 20 29-63 17
20 Шеффилд Юнайтед 28 3 5 20 24-74 14

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