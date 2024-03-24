"МЮ" хочет забрать "Монстра" из "Барселоны". Отступные - 400 миллионов

"Манчестер Юнайтед" положил глаз на 19-летнего сенегальского защитника Микаила Файе, выступающего за вторую команду "Барселоны", передают Vesti.kz.

По информации AS, английский клуб изучает варианты его покупки. Игроком также интересуется леверкузенский "Байер".

Файе - воспитанник футбольной академии из Сенегала "Диамбарс". В феврале прошлого года перебрался в хорватский клуб "Кустошия", а уже в июле подписал контракт с "Барселоной" до 2027 года с условием отступных в размере 400 миллионов евро.

Интересно, что в 15 лет Микаил получил прозвище "Монстр", когда выступал на юношеском чемпионате мира за сборную Сенегала (U-17). В этом году он начал вызываться в главную сборную своей страны.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.