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"Манчестер Юнайтед" принял решение по Майклу Кэррику

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"Манчестер Юнайтед" принял решение по Майклу Кэррику Майкл Кэррик. Фото: ©Depositphotos/[email protected]

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" склоняется к увольненению главного тренера Майкла Кэррика и уже занимается поиском потенциальной замены, передают Vesti.kz.

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Руководство английского "Манчестер Юнайтед" склоняется к увольненению главного тренера Майкла Кэррика и уже занимается поиском потенциальной замены, передают Vesti.kz.

Кэррик покинет "Манчестер Юнайтед"

По информации журналиста Дэвида Орнштейна, боссы манкунианцев намерены расстаться с 45-летним специалистом в ближайшее время. При этом официальные представители клуба подчёркивают, что окончательное решение пока не принято.

Ожидается, что кадровые перестановки могут произойти до следующего матча с "Ливерпулем", который запланирован на 22 ноября.

Кэррик возглавил "Манчестер Юнайтед" 13 января прошлого сезона, сменив Рубена Аморима. Изначально английский специалист получил должность исполняющего обязанности главного тренера.

"Манчестер Юнайтед" находится в зоне вылета

В последнем матче в рамках 10-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) манкунианцы сыграли вничью с бирменгемской "Астон Виллой" (4:4). По ходу встречи команда Кэррика уступала со счётом 2:4, но сумела избежать поражения благодаря двум голам в компенсированное время.

После десяти туров АПЛ "Манчестер Юнайтед" набрал восемь очков и занимает 18-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета.

Ранее сам Кэррик объявил своё решение по отставке с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Добавим также, что "Манчестер Юнайтед" рассматривает трёх тренеров на замену Кэррику.

"Манчестер Юнайтед" повторил антирекорд 73-летней давности и оказался в зоне вылета

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Брайтон энд Хов Альбион 10 7 1 2 26-7 22
3 Манчестер Сити 10 7 0 3 21-13 21
4 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
10 Астон Вилла 10 3 4 3 14-17 13
11 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
12 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 10 3 2 5 15-20 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9-13 9
17 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
18 Манчестер Юнайтед 10 1 5 4 14-19 8
19 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
20 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7

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