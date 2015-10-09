"Манчестер Юнайтед" принял решение по Майклу Кэррику

Руководство английского "Манчестер Юнайтед" склоняется к увольненению главного тренера Майкла Кэррика и уже занимается поиском потенциальной замены, передают Vesti.kz.

Кэррик покинет "Манчестер Юнайтед"

По информации журналиста Дэвида Орнштейна, боссы манкунианцев намерены расстаться с 45-летним специалистом в ближайшее время. При этом официальные представители клуба подчёркивают, что окончательное решение пока не принято.

Ожидается, что кадровые перестановки могут произойти до следующего матча с "Ливерпулем", который запланирован на 22 ноября.

Кэррик возглавил "Манчестер Юнайтед" 13 января прошлого сезона, сменив Рубена Аморима. Изначально английский специалист получил должность исполняющего обязанности главного тренера.

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В последнем матче в рамках 10-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) манкунианцы сыграли вничью с бирменгемской "Астон Виллой" (4:4). По ходу встречи команда Кэррика уступала со счётом 2:4, но сумела избежать поражения благодаря двум голам в компенсированное время.

После десяти туров АПЛ "Манчестер Юнайтед" набрал восемь очков и занимает 18-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета.

Ранее сам Кэррик объявил своё решение по отставке с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Добавим также, что "Манчестер Юнайтед" рассматривает трёх тренеров на замену Кэррику.

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