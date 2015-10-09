"Манчестер Юнайтед" повторил антирекорд 73-летней давности и оказался в зоне вылета

После десяти туров английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" имеет в своём активе только одну победу, передают Vesti.kz.

Домашний матч десятого тура против "Астон Виллы" завершился вничью со счётом 4:4.

По данным Opta, МЮ стал первым клубом высшего дивизиона Англии за последние 73 года, который показал такой старт (одна победа в десяти играх) после финиша в топ-3 в предыдущем сезоне. Последний раз подобный спад завершившие в тройке лидеры допускали в сезоне-1953/54 - тогда это был лондонский "Арсенал".

С восемью набранными очками МЮ опустился в зону вылета (18-е место), где проведёт минимум две недели на время международной паузы сборных. Это худшее турнирное положение клуба с осени 1986 года.

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