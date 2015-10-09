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Финалист Лиги чемпионов согласился возглавить "Манчестер Юнайтед"

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Финалист Лиги чемпионов согласился возглавить "Манчестер Юнайтед" Футболисты "Манчестер Юнайтед". Фото: ©depositphotos.com/[email protected]

Главный тренер сборной США по футболу Маурисио Почеттино готов возглавить английский "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz.

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Главный тренер сборной США по футболу Маурисио Почеттино готов возглавить английский "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz.

По информации BBC, несколько источников подтвердили, что 54-летний аргентинский специалист был бы открыт к работе с "красными дьяволами".

В августе Почеттино продлил соглашение с Федерацией футбола США. При этом в контракт включены специальные пункты, позволяющие ему уйти ради работы в отдельных топ-клубах.

Почеттино в прошлом уже работал в английской премьер-лиге (АПЛ) - возглавлял "Саутгемптон", "Тоттенхэм" и "Челси". Со "шпорами" он доходил до финала Лиги чемпионов, где уступил "Ливерпулю". Также он возглавлял французский "Пари Сен-Жермен".

Со сборной США Почеттино работает с сентября 2024 года. На чемпионате мира 2026 года сборная США дошла до 1/8 финала, где проиграла команде Бельгии (1:4).

Ранее стало известно, что руководители "Манчестер Юнайтед" склоняются к увольнению главного тренера Майкла Кэррика. Команда находится на 18-м месте в АПЛ с 8 очками после 10 туров.


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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Брайтон энд Хов Альбион 10 7 1 2 26-7 22
3 Манчестер Сити 10 7 0 3 21-13 21
4 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
10 Астон Вилла 10 3 4 3 14-17 13
11 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
12 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 10 3 2 5 15-20 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9-13 9
17 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
18 Манчестер Юнайтед 10 1 5 4 14-19 8
19 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
20 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7

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