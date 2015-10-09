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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" объявил решение по отставке

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" объявил решение по отставке Майкл Каррик - главный тренер "Манчестер Юнайтед". Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что не собирается покидать свой пост, несмотря на неудовлетворительные результаты команды в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что не собирается покидать свой пост, несмотря на неудовлетворительные результаты команды в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

Каррик нешил не уходить из "Манчестер Юнайтед"

Специалист признал, что манкунианцы пока не могут похвастаться большим количеством побед, однако подчеркнул, что намерен продолжать работу и исправлять ситуацию.

"Я не уйду в отставку. Да, у нас не очень много побед, но я намерен продолжать работать, чтобы исправить ситуацию и добиваться побед", — цитирует слова Кэррика инсайдер Фабрицио Романо.

"Манчестер Юнайтед" оказался в зоне вылета АПЛ

В матче десятого тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с бирменгемской "Астон Виллой" на своём поле. По ходу встречи хозяева уступали со счётом 2:4, однако сумели избежать поражения благодаря двум поздним голам.

На 90+2-й минуте отличился нидерландский нападающий Джошуа Зиркзее, а на 90+6-й счёт сравнял датский защитник Патрик Доргу.

Несмотря на спасённую игру, положение манкунианцев в турнирной таблице остаётся сложным. После десятого тура команда Кэррика опустилась на 18-е место, имея в активе восемь очков и находясь в зоне вылета.

Ранее стало известно, что "Манчестер Юнайтед" рассматривает трёх тренеров на замену Кэррику.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Брайтон энд Хов Альбион 10 7 1 2 26-7 22
3 Манчестер Сити 10 7 0 3 21-13 21
4 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
10 Астон Вилла 10 3 4 3 14-17 13
11 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
12 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 10 3 2 5 15-20 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9-13 9
17 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
18 Манчестер Юнайтед 10 1 5 4 14-19 8
19 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
20 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7

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