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Сборная Германии понесла потерю перед матчами Лиги наций

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Сборная Германии понесла потерю перед матчами Лиги наций ©instagram.com/dfb_team

Сборная Германии потеряла одного из защитников перед ближайшими международными матчами, сообщают Vesti.kz.

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Сборная Германии потеряла одного из защитников перед ближайшими международными матчами, сообщают Vesti.kz.

Игрок дортмундской "Боруссии" Вальдемар Антон не сможет принять участие в предстоящих встречах против Сербии и Нидерландов. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Причиной отсутствия футболиста стали мышечные проблемы. Из-за повреждения защитника решили не включать в состав национальной команды на ближайший сбор.

Вместо поездки в расположение бундестим Антон останется в Дортмунде. Во время международной паузы он будет восстанавливаться под контролем медицинского штаба "Боруссии".


Немцы сыграют в Лиге наций на выезде против Сербии (13 ноября) и дома с Нидерландами (16 ноября).

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