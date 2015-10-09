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Флик одобрил трансфер лидера "Баварии": "Барселона" направила запрос

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Флик одобрил трансфер лидера "Баварии": "Барселона" направила запрос ФК "Бавария" 2026/27. Фото: ©Depositphotos/Musiu0

Каталонская "Барселона" проявляет интерес к центральному защитнику мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Джонатану Та, передают Vesti.kz.

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Каталонская "Барселона" проявляет интерес к центральному защитнику мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Джонатану Та, передают Vesti.kz.

Флик и Деку хотят видеть Та в "Барселоне"

Каталонский клуб ищет опытного центрального защитника, который мог бы составить пару Пау Кубарси начиная с января. По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, спортивный директор Деку и главный тренер Ханси Флик высоко ценят немецкого футболиста, поэтому "Барселона" уже направила запрос по его трансферу.

Однако сам Та пока не рассматривает возможность ухода из "Баварии", а мюнхенский клуб не намерен отпускать защитника.

Джонатан Та в составе Джонатан Та Фото: Depositphotos/Musiu0

Статистика Та в "Баварии"

30-летний немец выступает за "Баварию" с 2025 года, когда перешёл из леверкузенского "Байера" за два миллиона евро.

В нынешнем сезоне Та провёл 13 матчей во всех турнирах. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 28 миллионов евро.

Нападающий ПСЖ решил продолжить карьеру в "Барселоне"

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Турнирная таблица "Чемпионат Германии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 9 6 3 0 29-9 21
2 Боруссия-09 Д 9 6 3 0 16-7 21
3 Фрайбург 9 6 1 2 20-10 19
4 РБ Лейпциг 9 6 0 3 27-13 18
5 Байер 9 5 1 3 20-17 16
6 Вердер 9 4 3 2 17-15 15
7 Эльферсберг 9 4 1 4 17-18 13
8 Штутгарт-1893 9 4 0 5 15-15 12
9 Хоффенхайм 9 4 0 5 16-17 12
10 Айнтрахт Фр 9 3 3 3 15-20 12
11 Гамбург 9 4 0 5 10-20 12
12 Майнц-05 9 3 1 5 18-19 10
13 Падерборн-07 9 2 4 3 8-11 10
14 Аугсбург 9 2 3 4 20-20 9
15 Кельн 9 2 3 4 10-14 9
16 Унион 9 1 4 4 7-21 7
17 Шальке-04 9 1 3 5 5-11 6
18 Боруссия М 9 1 1 7 12-25 4

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