Флик одобрил трансфер лидера "Баварии": "Барселона" направила запрос

Каталонская "Барселона" проявляет интерес к центральному защитнику мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Джонатану Та, передают Vesti.kz.
Флик и Деку хотят видеть Та в "Барселоне"
Каталонский клуб ищет опытного центрального защитника, который мог бы составить пару Пау Кубарси начиная с января. По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, спортивный директор Деку и главный тренер Ханси Флик высоко ценят немецкого футболиста, поэтому "Барселона" уже направила запрос по его трансферу.
Однако сам Та пока не рассматривает возможность ухода из "Баварии", а мюнхенский клуб не намерен отпускать защитника.
Джонатан Та Фото: Depositphotos/Musiu0
Статистика Та в "Баварии"
30-летний немец выступает за "Баварию" с 2025 года, когда перешёл из леверкузенского "Байера" за два миллиона евро.
В нынешнем сезоне Та провёл 13 матчей во всех турнирах. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 28 миллионов евро.
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