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Ушедший из "Манчестер Сити" испанский тренер официально возглавил 7-кратного чемпиона

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Ушедший из "Манчестер Сити" испанский тренер официально возглавил 7-кратного чемпиона Карлос Висенс. Фото: ©ФК "Брага"

Испанский специалист Карлос Висенс назначен главным тренером французского "Лиона", сообщают Vesti.kz.

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Испанский специалист Карлос Висенс назначен главным тренером французского "Лиона", сообщают Vesti.kz.

Висенс сменил Фонсеку

43-летний наставник занял место Паулу Фонсеки, который покинул французскую команду ради работы в лиссабонском "Спортинге".

Последним клубом Висенса была португальская "Брага", откуда его уволили несколько недель назад. Испанец возглавлял команду с лета 2025 года.

Многолетний опыт в штабе "Ман Сити" Гвардиолы

До начала самостоятельной тренерской карьеры Висенс на протяжении восьми лет работал в системе "Манчестер Сити". В частности, он входил в тренерский штаб основной команды и помогал именитому соотечественнику Хосепу Гвардиоле. Затем специалист решил покинуть английский клуб, чтобы возглавить собственную команду.

Положение "Лиона" в чемпионате

После 10 туров Лиги 1 "Лион", семь раз становившийся чемпионом Франции, занимает пятое место в турнирной таблице. В активе команды 17 очков.

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Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 10 7 2 1 22-10 23
2 Лилль 10 6 3 1 14-7 21
3 Париж 10 6 2 2 17-10 20
4 Марсель Олимпик 10 6 0 4 22-14 18
5 Лион 10 5 2 3 15-9 17
6 Ницца Олимпик 10 5 2 3 15-12 17
7 Монако ФК 10 4 4 2 13-11 16
8 Ренн Стад 10 5 1 4 21-21 16
9 Брест 10 4 3 3 18-12 15
10 Лорьян 10 4 3 3 9-8 15
11 Ланс 10 4 1 5 17-15 13
12 Тулуза 10 3 4 3 15-14 13
13 Страсбур 10 3 1 6 18-22 10
14 Осер 10 3 1 6 13-24 10
15 Ле Ман 10 1 5 4 12-19 8
16 Анже 10 2 2 6 9-19 8
17 Труа 10 2 2 6 7-17 8
18 Гавр 10 0 2 8 9-22 2

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