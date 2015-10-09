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Зидан вынес вердикт Мбаппе в сборной Франции

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Зидан вынес вердикт Мбаппе в сборной Франции Зинедин Зидан. Фото: ©Depositphotos/katatonia82

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан высказался о капитане национальной команды Килиане Мбаппе и прокомментировал его досрочный отъезд из расположения сборной из-за травмы, передают Vesti.kz.

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Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан высказался о капитане национальной команды Килиане Мбаппе и прокомментировал его досрочный отъезд из расположения сборной из-за травмы, передают Vesti.kz.

Зидан рассчитывает на Мбаппе

54-летний специалист дал понять, что рассчитывает на форварда мадридского "Реала" и не сомневается в его желании вновь выступать за национальную команду. Зидан также отметил, что в дебютном для себя матче Мбаппе помог сборной добиться победы, однако после встречи был вынужден покинуть команду из-за полученного повреждения.

"Уверен, Килиан Мбаппе будет рад снова надеть футболку сборной Франции. В моём первом матче в качестве тренера он забил гол, но из-за травмы был вынужден покинуть расположение команды. Он хотел остаться с нами, однако это было невозможно", — заявил Зинедин Зидан в эфире французской телевизионной программы Telefoot on Sunday.

Мбаппе забил победный гол в дебютном матче Зидана

Напомним, 25 сентября Зидан дебютировал во главе сборной Франции в выездном матче первого тура Лиги наций против Турции. Мбаппе забил единственный гол встречи и принёс команде победу, однако после игры досрочно покинул расположение национальной сборной из-за травмы.

После четырёх туров Лиги наций французы возглавляют группу A, набрав 10 очков.

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