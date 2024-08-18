"Ман Сити" нашел способ отговорить лучшего игрока Евро от перехода в "Реал"

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 15:00
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"Манчестер Сити" готовится предложить опорному полузащитнику Родри двойное повышение зарплаты, чтобы удержать его в составе, передают Vesti.kz.

По информации Mirror, "горожане" считают испанского полузащитника своим самым влиятельным игроком и готовы признать это, увеличив его зарплату до 375 000 фунтов в неделю и поставив его в один ряд с самыми высокооплачиваемыми игроками - Эрлингом Холандом и Кевином Де Брюйне. 

Отмечается, что к Родри, ставшему лучшим игроком Евро-2024, проявляет интерес "Реал". У испанца остается три года по действующему соглашению с "Манчестер Сити". При этом Родри недавно признался, что некоторые игроки "Реала" просят его перейти в испанский клуб.

Родри выступает за "Манчестер Сити" с 2019 года, также в его карьере были "Атлетико" Мадрид и "Вильярреал".

В составе сборной Испании выиграл Лигу наций УЕФА (2023) и чемпионат Европы (2024).

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 130 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 28 7 3 96-34 91
2 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5 Тоттенхэм Хотспур 38 20 6 12 74-61 66
6 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7 Ньюкасл Юнайтед 38 18 6 14 85-62 60
8 Манчестер Юнайтед 38 18 6 14 57-58 60
9 Вест Хэм Юнайтед 38 14 10 14 60-74 52
10 Кристал Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11 Брайтон энд Хов Альбион 38 12 12 14 55-62 48
12 Эвертон 38 13 9 16 40-51 48
13 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
14 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
15 Вулверхэмптон Уондерерс 38 13 7 18 50-65 46
16 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17 Ноттингем Форест 38 9 9 20 49-67 36
18 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
19 Бернли 38 5 9 24 41-78 24
20 Шеффилд Юнайтед 38 3 7 28 35-104 16

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