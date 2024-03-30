"Ливерпуль" нашел замену Салаху в "Реале"

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Летом ожидаются интересные трансферы, связанные с мадридским "Реалом", передают Vesti.kz.

По информации Mundo Deportivo, предстоящий переход Килиана Мбаппе из "Пари Сен-Жермена" в "Реал" заставит руководство мадридцев расстаться с некоторыми атакующими игроками. Одним из них может стать Родриго, которому будет трудно конкурировать с Мбаппе за место в стартовом составе.

Бразилец на данный момент не планирует покидать "Реал", с которым у него контракт до 2028 года, но он может поменять свое решение, поскольку им интересуется "Ливерпуль". Английский клуб находится в поисках замены Мохамеду Салаху, которого хотят видеть в Саудовской Аравии.

В Англии пишут, что "Ливерпуль" делает все возможное, чтобы подписать Родриго. Проблема в том, что "Реал" просит за бразильца от 100 до 120 миллионов евро, а "красные" хотят его купить за меньшую сумму. Ближе к лету ситуация с ним должна проясниться.

Родриго выступает за "Реал" с 2019 года, в нынешнем сезоне Ла Лиги он провел 29 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Салах находится в "Ливерпуле" с 2017 года. В текущем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ) египтянин сыграл 22 матча, забил 15 голов и стал автором 9 ассистов.

Метки:
Реал Мадрид Салах Мохамед Ла Лига Ливерпуль АПЛ Футбол

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