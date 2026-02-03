Криштиану Роналду решил вернуться в АПЛ: ведёт переговоры в топ-клубом

Звездный португальский футболист Криштиану Роналду снова может оказаться в центре одной из самых громких трансферных историй сезона, передают Vesti.kz.

По данным TopSkills Sport UK, форвард саудовского "Аль-Насра" ведёт предметные переговоры о возвращении в "Манчестер Юнайтед". Контакты между английским клубом и окружением футболиста уже налажены, и стороны обсуждают конкретные условия возможного камбэка на "Олд Траффорд".

Как утверждает источник, в "МЮ" не считают Роналду проблемной фигурой. В клубе уверены, что конфликт в прошлом был связан исключительно с Эриком тен Хагом, а не с самой структурой "Юнайтед" или его руководством.

Отдельно подчёркивается, что Роналду готов пойти на серьёзные финансовые уступки и согласен значительно сократить свою зарплату ради возвращения в Англию. Если переговоры продолжатся в нынешнем темпе и без неожиданных осложнений, переход может быть оформлен уже в ближайшее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть "Аль-Наср" за 50 миллионов евро на фоне конфликта в саудовском клубе.





Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год, а затем в сезоне-2021/22. В составе "красных дьяволов" португалец трижды подряд выигрывал английскую премьер-лигу, стал победителем Лиги чемпионов в 2008 году, завоевал Кубок Англии.

Также в карьере пятикратного обладателя "Золотого мяча" были лиссабонский "Спортинг", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

