Холанд определился с будущим: уйдет в "Реал" или "Барсу"?

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 15:25
©instagram.com/erling.haaland/

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд определился с будущим: не намерен покидать английский клуб этим летом ради перехода в другую команду, сообщают Vesti.kz.

Ранее появилась информация, что Холанд по окончанию сезона перейдет в каталонскую "Барселону". Отмечалось, трансфер уже давно согласован, а "сине-гранатовые" заплатят за нападающего 100 миллионов.

Однако по информации Purple Panel, Холанд не хочет покидать клуб АПЛ, а "горожане" активно изучают варианты продления контракта с 23-летним норвежцем в ближайшие месяцы.

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Между тем журналист Рамон Альварес информирует, что Холанду интересен "Реал" - норвежец спрашивал у хавбека "сливочных" Джуда Беллингема его мнение о мадридском клубе.

Отметим, что Холанд доступен для трансфера за сумму в размере 100 миллионов евро. "Реал" полагает, что нападающий стоит таких денег, сам форвард также заинтересован в переходе в мадридский клуб.

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Напомним, Холанд перешел в "Манчестер Сити" из "Боруссии" Дортмунд в июле 2022 года. Сумма трансфера составила 60 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает норвежца в 180 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Холанд сыграл 22 матча, забил 19 мячей и отдал пять голевых передач.

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Холанд Эрлинг Манчестер Сити Реал Мадрид АПЛ Ла Лига
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