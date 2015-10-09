Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 09:48
 

Гвардиола восхитился Хусановым после победы "Сити" над "Ливерпулем"

Абдукодир Хусанов. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал выездную победу над "Ливерпулем" в 25-м туре английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Напомним, встреча между командами состоялась накануне, 8 февраля, на "Энфлиде" и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

"Это была блестящая реклама Премьер-лиги. Первый тайм был действительно хорош, а во втором мы немного потеряли темп. На "Энфилде" такое бывает. После этого мы стали играть более прямолинейно, а потом потеряли мяч и стали очень пассивными.

Какой удар от Собослаи! А после этого благодаря нашему капитану Бернарду Силве мы вернулись в игру.

Был боевой дух, в целом первый тайм был действительно хорош, а во втором немного устали. Мармуш и Холанд были пассивны, поэтому нам пришлось тяжело", - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Отдельно испанский специалист выделил игру защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова.

"Впервые он играет на "Энфилде". Он приехал из Узбекистана, полгода провел во Франции. Впервые здесь, против Экитике и Салаха. Пфф... Какую игру он сыграл! И с мячом, и без мяча!", - цитирует слова тренера City Report.

Отметим, что на 61-й минуте Хусанов в борьбе с нападающим "Ливерпуля" Коди Гакпо столкнулся с собственным вратарём Джанлуиджи Доннаруммой, после чего был вынужденно заменён.

После этой победы "Манчестер Сити" набрал 50 очков и продолжает погоню за лидером чемпионата — лондонским "Арсеналом", отставая от него на шесть баллов. "Ливерпуль" с 39 очками остаётся на шестой строчке турнирной таблицы.

Холанд вынес честный вердикт Хусанову в "Манчестер Сити"

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 25 17 5 3 49-17 56
2 Манчестер Сити 25 15 5 5 51-24 50
3 Астон Вилла 25 14 5 6 36-27 47
4 Манчестер Юнайтед 25 12 8 5 46-36 44
5 Челси 25 12 7 6 45-28 43
6 Ливерпуль 25 11 6 8 40-35 39
7 Брентфорд 25 12 3 10 39-34 39
8 Эвертон 25 10 7 8 28-28 37
9 Сандерленд 25 9 9 7 27-29 36
10 Фулхэм 25 10 4 11 35-37 34
11 Борнмут 25 8 10 7 41-44 34
12 Ньюкасл Юнайтед 25 9 6 10 35-36 33
13 Кристал Пэлас 25 8 8 9 26-29 32
14 Брайтон энд Хов Альбион 25 7 10 8 34-33 31
15 Тоттенхэм Хотспур 25 7 8 10 35-35 29
16 Лидс Юнайтед 25 7 8 10 34-43 29
17 Ноттингем Форест 25 7 5 13 25-38 26
18 Вест Хэм Юнайтед 25 6 5 14 31-48 23
19 Бернли 25 3 6 16 25-49 15
20 Вулверхэмптон Уондерерс 25 1 5 19 16-48 8

