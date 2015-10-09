Гвардиола восхитился Хусановым после победы "Сити" над "Ливерпулем"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал выездную победу над "Ливерпулем" в 25-м туре английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Напомним, встреча между командами состоялась накануне, 8 февраля, на "Энфлиде" и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

"Это была блестящая реклама Премьер-лиги. Первый тайм был действительно хорош, а во втором мы немного потеряли темп. На "Энфилде" такое бывает. После этого мы стали играть более прямолинейно, а потом потеряли мяч и стали очень пассивными. Какой удар от Собослаи! А после этого благодаря нашему капитану Бернарду Силве мы вернулись в игру. Был боевой дух, в целом первый тайм был действительно хорош, а во втором немного устали. Мармуш и Холанд были пассивны, поэтому нам пришлось тяжело", - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Отдельно испанский специалист выделил игру защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова.

"Впервые он играет на "Энфилде". Он приехал из Узбекистана, полгода провел во Франции. Впервые здесь, против Экитике и Салаха. Пфф... Какую игру он сыграл! И с мячом, и без мяча!", - цитирует слова тренера City Report.

Отметим, что на 61-й минуте Хусанов в борьбе с нападающим "Ливерпуля" Коди Гакпо столкнулся с собственным вратарём Джанлуиджи Доннаруммой, после чего был вынужденно заменён.

После этой победы "Манчестер Сити" набрал 50 очков и продолжает погоню за лидером чемпионата — лондонским "Арсеналом", отставая от него на шесть баллов. "Ливерпуль" с 39 очками остаётся на шестой строчке турнирной таблицы.

