Гвардиола готовит для "Сити" новый трансфер за 40 миллионов

"Манчестер Сити" готовит предложение по одному из самых востребованных полузащитников английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Интерес из Манчестера

По информации Fichajes, "горожане" намерены подписать хавбека ливерпульского "Эвертона" Кирнана Дьюсбери-Холла. В руководстве готовы предложить за 27-летнего футболиста 40 миллионов евро, рассматривая его как стратегическое усиление центра поля.

Решающая роль Гвардиолы

Ключевую роль в возможной сделке играет Хосеп Гвардиола. Главный тренер "Сити" уже дал согласие на активное наблюдение за игроком и уверен, что под его руководством Дьюсбери-Холл сможет выйти на новый уровень и раскрыть свой потенциал в системе манчестерского клуба.

Статистика и рыночная стоимость

В текущем сезоне полузащитник провёл 19 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи, являясь одним из ключевых игроков "Эвертона". По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 28 миллионов евро, что делает предложение "Сити" финансово привлекательным для ливерпульского клуба.

Перес принял решение по назначению Гвардиолы в "Реал"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!