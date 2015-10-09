Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
"Кайрат" готов расстаться с игроками сборной Казахстана

Султан Аскаров. Фото: КФФ©

Сразу несколько воспитанников "Кайрата", ещё недавно выступавших за молодёжную сборную Казахстана, могут сменить клуб в зимнее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На данный момент в "Кайрате" есть несколько игроков, которых готовы отпустить в другие команды. Среди них защитники Егор Ткаченко и Султан Аскаров, а также нападающий Ян Труфанов. Речь идёт как об арендных соглашениях, так и полноценной продаже.

Все три игрока в прошлом году уходили в аренды. Аскаров вернулся в "Кайрат" зимой, провёл с командой сбор в январе, но тренерский штаб, похоже, решил сделать ставку на других игроков в его позиции, поскольку на второй сбор Султан не приглашён.

Ткаченко и Труфанов также остаются вне основной команды алматинцев. Интерес к обоим присутствует от нескольких клубов казахстанской премьер-лиги (КПЛ), но сейчас вопрос заключается, будет ли это окончательная продажа или снова аренда.

Добавим, что Ткаченко в прошлом году был арендован "Елимаем", но получал там мало игровой практики и сыграл всего шесть матчей в КПЛ. Что касается Труфанова, то сезон-2025 он провёл в "Атырау", где сыграл 23 матча и забил три гола.

