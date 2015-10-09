Бауыржан Исламхан прибыл в клуб КПЛ

Бывший полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан прибыл в расположение "Астаны" на УТС в ОАЭ, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

"Бауыржан Исламхан присоединился к учебно-тренировочному сбору "Астаны" в Дубае", — гласит сообщение клуба в Instagram.

В карьере Исламхана были такие клубы, как "Тараз", "Кубань" (Россия), "Кайрат", "Астана", "Аль-Айн" (ОАЭ) и "Ордабасы". За сборную Казахстана сыграл 56 матчей и забил четыре гола.

