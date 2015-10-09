Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Бабаян рассказал о переходе Исламхана в "Астану"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о переходе опытного полузащитника Бауыржана Исламхана в столичный клуб.

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о переходе опытного полузащитника Бауыржана Исламхана в столичный клуб.

Ранее сообщалось, что Исламхан был близок к переходу в павлодарский "Иртыш", однако игрок, вероятно, примет другое предложение.

"Да, Бауыржан действительно прибыл в расположение нашей команды. По поводу контракта, на данный момент у меня нет точной информации, но, конечно, мы надеемся, что он станет игроком "Астаны" и поможет нам в сложившейся ситуации", - заявил Григорий Константинович.

Примечательно, что в прошлом году Исламхан уже был в составе "Астаны", однако не провел ни одного официального матча. Кроме того, полузащитник выступал за столичный клуб в сезоне-2013. 

На данный момент "Астана" проводит зарубежные сборы в ОАЭ. 

Ранее бывший Исламхан также выступал за "Тараз", "Кубань" (Россия), "Кайрат", "Аль-Айн" (ОАЭ) и "Ордабасы". За сборную Казахстана сыграл 56 матчей и забил четыре гола. 

