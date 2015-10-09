Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Сегодня 22:08
 

Экс-легионер "Кайрата" представлен в новом клубе

©ФК "Кайрат"

Экс-полузащитник "Кайрата" Валерий Громыко присоединился к белорусскому клубу "Макслайн" (Витебск), сообщают Vesti.kz.

Экс-полузащитник "Кайрата" Валерий Громыко присоединился к белорусскому клубу "Макслайн" (Витебск), сообщают Vesti.kz.

"Макслайн" сообщил об этом в своих соцсетях.

"Теперь ЛЧ — наша мишень!

Тот случай, когда с корабля на бал. Ещё совсем недавно наш новичок раздавал огня в Лондоне, записав на свой счёт голевую в матче с "Арсеналом" на "Эмирейтс", а уже сегодня он, Валерий Громыко, — игрок футбольного клуба "Макслайн", — гласит сообщение клуба.


Напомним, в КПЛ Громыко выступал за "Кайрат" и "Кайсар".

В составе алматинского клуба игрок сборной Беларуси выигрывал чемпионат Казахстана (2024, 2025) и Суперкубок Казахстана (2025). Кроме того, Громыко помог "Кайрату" впервые в истории выйти в общий этап Лиги чемпионов.

