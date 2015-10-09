Неожиданный клуб собрался вернуть Роналду в Европу

Европейская глава в карьере Криштиану Роналду может получить неожиданное продолжение, передают Vesti.kz.

Летом португальский форвард всерьёз рассматривает вариант ухода из Саудовской Аравии на фоне нарастающих разногласий с руководством "Аль-Насра".

По данным TransferFeed, в борьбу за 41-летнего нападающего готов неожиданно вступить итальянский "Комо". Клуб, который многие до сих пор воспринимают как скромный проект, располагает весьма серьёзными финансовыми ресурсами и не скрывает амбиций.

Команду возглавляет Сеск Фабрегас, а владельцами являются индонезийские миллиардеры Роберт Буди Хартонo и Майкл Хартонo.

Их совокупное состояние, по оценкам, превышает 35 миллиардов фунтов стерлингов – и именно это может сыграть ключевую роль в возможной сделке.

Финансовая мощь позволяет "Комо" не только выйти на контакт с окружением Роналду, но и подготовить предложение, способное вернуть португальскую звезду в европейский футбол уже ближайшим летом.

Напомним, что Криштиану Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года, однако в последнее время его дальнейшая карьера в Саудовской Аравии всё чаще вызывает вопросы.

Основное недовольство португальца связано с работой Суверенного инвестиционного фонда (PIF): по мнению португальца, клуб управляется неэффективно и недостаточно активно усиливает состав. Ситуация стала ещё напряжённой на фоне перехода Карима Бенземы из "Аль-Иттихада" в "Аль-Хиляль".

Ранее стало известно, что помимо "Комо" интерес к Криштиану Роналду проявляет и американский "Интер Майами". Клуб из МЛС изучает вариант с приглашением португальской звезды, рассматривая возможность собрать в одной команде Роналду и Лионеля Месси.

Криштиану Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". В Европе португалец известен по выступлениям за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

