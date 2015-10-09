Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Мировой футбол
Сегодня 12:00
 

Саудовская лига потеряла миллиарды из-за Роналду

  Комментарии

Поделиться
Саудовская лига потеряла миллиарды из-за Роналду ©instagram.com/alnassr

Американский вещатель FOX Sports объявил о прекращении сотрудничества с Саудовской Про-лигой на фоне резонансной ситуации вокруг форварда "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

Поделиться

Американский вещатель FOX Sports объявил о прекращении сотрудничества с Саудовской Про-лигой на фоне резонансной ситуации вокруг форварда "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

Отмечается, что отказ медиа-партнёра серьёзно подрывает глобальные медиа- и бизнес-амбиции чемпионата. По данным источника, совокупные финансовые потери лиги в сфере международных прав и маркетинга уже достигли примерно 2,4 миллиарда долларов.

Ранее Роналду пропустил второй матч "Аль-Насра" подряд. Как сообщает ESPN, 40-летний португалец бойкотирует игры из-за отсутствия гарантий от Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии относительно изменений в руководстве клуба.

Криштиану выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года. В текущем сезоне он провёл 22 матча во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 3 результативные передачи. Источники отмечают, что если гарантии не будут предоставлены в ближайшие недели, Роналду может покинуть клуб летом.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Валенсия   •   Регулярный чемпионат, мужчины
9 февраля 01:00   •   не начат
Валенсия
Валенсия
(Валенсия)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Валенсия
Ничья
Реал М
Проголосовало 6 человек

Реклама

Живи спортом!