Бекхэм принял решение о воссоединении Месси и Роналду в одном клубе

Американский "Интер Майами" рассматривает возможность подписания португальского футболиста Криштиану Роналду, чтобы объединить его с аргентинцем Лионелем Месси в одной команде, передают Vesti.kz.

"Интер Майами" следит за Роналду

Как сообщает Fichajes, клуб из США внимательно отслеживает ситуацию с пятикратным обладателем "Золотого мяча" в "Аль-Насре", где он продолжает выступать. Несмотря на желание саудовского клуба оставить форварда, последние события могут повлиять на трансфер. Напомним, ранее сообщалось, что Роналду недоволен работой саудовской лиги - подробнее по ссылке.

Финансовые и контрактные трудности

Подписание Роналду — сложная операция. Огромный контракт игрока и финансовые условия создают серьёзные препятствия. Тем не менее интерес "Интер Майами" подтверждает амбиции клуба оставаться на мировой арене и повышать конкурентоспособность МЛС.

Роль Дэвида Бекхэма

По данным источника, экс-игрок сборной Англии и один из владельцев "Интер Майами" Дэвид Бекхэм, мечтает объединить двух величайших игроков современности. Он рассматривает футбол как глобальное шоу и видит в этом трансфере завершение амбициозного проекта клуба. Хотя операция будет крайне сложной, Бекхэм сохраняет надежду и рассматривает все варианты.

Будущее Роналду остаётся открытым

Криштиану Роналду продолжает сосредоточиваться на выступлениях за "Аль-Наср", но "Интер Майами" внимательно следит за каждым движением игрока. Возможность увидеть легенд вместе пока остаётся мечтой английского функционера и, как сообщает источник, её реализация не исключена.

