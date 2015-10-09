"Реал" получил предложение по забивному форварду: известна сумма

Турецкий "Бешикташ" сделал официальное предложение мадридскому "Реалу" по трансферу молодого испанского нападающего Гонсало Гарсии, передают Vesti.kz.

Предложение из Турции

По информации Fichajes, стамбульский клуб готов заплатить 25 миллионов евро за 21-летнего испанского центрального нападающего Гонсало Гарсию, который в текущем сезоне выступает в роли игрока ротации атаки "сливочных".

"Бешикташ" рассматривает форварда как будущего лидера атаки и хочет как можно быстрее закрыть сделку, сделав Гарсию ключевой фигурой своего проекта.

Позиция "Реала"

В Мадриде пока не приняли окончательного решения. Руководство клуба анализирует сразу несколько факторов: текущую форму Гонсало Гарсии, кадровый баланс в атаке и финансовую привлекательность предложения "Бешикташа".

Несмотря на то, что в "Реале" традиционно не спешат расставаться с молодыми талантами, сумма в 25 миллионов евро уже вызвала внутренние дискуссии в клубе.

Эффективность и голевой потенциал

Хотя Гарсия не является игроком основы, он уже доказал свою результативность. За 860 минут на поле он забил пять голов и отдал две результативные передачи. Он также ярко проявил себя на клубном чемпионате мира, а затем подтвердил уровень уже в текущем сезоне, что и привлекло внимание турецкого гранда.

Сам Гонсало Гарсия понимает, что его будущее может решиться в ближайшее время. Нападающий ожидает решения руководства "Реала".

Напомним, что в "Бешикташе" ранее выступал (2023-2025) лучший бомбардир в истории сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов, ныне защищающий цвета московского "Динамо".

Перес принял решение по назначению Гвардиолы в "Реал"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!