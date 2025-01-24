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Гвардиола принял решение по узбекскому таланту

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола на предматчевой пресс-конференции сообщил, что центральный защитник Рубен Диаш и вингер Жереми Доку не примут участия в предстоящей игре с "Челси", передают Vesti.kz.

Однако новички "горожан" - Абдукодир Хусанов, Витор Рейс и Омар Мармуш включены в заявку команды на матч с "синими", который в рамках 23-го тура АПЛ состоится 25 января в Манчестере.

"Новые игроки могут помочь, конечно, они здесь для этого. Повторюсь, это не могло бы произойти без тех обстоятельств, которые у нас были.

Завтра [против "Челси"] у нас всего один центральный защитник, и чуть больше, потому что есть [Абдукодир] Хусанов, но против "Брюгге" у нас будет один или два свободных защитника. Поэтому для нас важно, чтобы с учетом количества игр, которые нам предстоят, состав был все больше и больше.

Но лучшая энергия - это когда ты можешь выигрывать матчи и играть хорошо. И это нам еще предстоит сделать...", - цитирует Пепа City Xtra.

Ранее Гвардиола признал ошибку - она стоила "Манчестер Сити" 40 миллиардов.

Что касается Хусанова, то о переходе защитника сборной Узбекистана в "Манчестер Сити" из французского "Ланса" было объявлено 20 января, сумма сделки составила 40 миллионов евро.

"Челси", набрав 40 очков, идет четвертым в турнирной таблице, а "Манчестер Сити" с отставанием на два балла располагается на пятом месте.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 21 15 5 1 50-20 50
2 Арсенал 22 12 8 2 43-21 44
3 Ноттингем Форест 22 13 5 4 33-22 44
4 Челси 22 11 7 4 44-27 40
5 Манчестер Сити 22 11 5 6 44-29 38
6 Ньюкасл Юнайтед 22 11 5 6 38-26 38
7 Борнмут 22 10 7 5 36-26 37
8 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9 Брайтон энд Хов Альбион 22 8 10 4 35-30 34
10 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12 Кристал Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13 Манчестер Юнайтед 22 7 5 10 27-32 26
14 Вест Хэм Юнайтед 22 7 5 10 27-43 26
15 Тоттенхэм Хотспур 22 7 3 12 45-35 24
16 Эвертон 21 4 8 9 18-28 20
17 Вулверхэмптон Уондерерс 22 4 4 14 32-51 16
18 Ипсвич 22 3 7 12 20-43 16
19 Лестер Сити 22 3 5 14 23-48 14
20 Саутгемптон 22 1 3 18 15-50 6

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